Cusco no permitirá liberalización de la profesión de los guías de turismo

El director regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Guido Quiñonez, ratificó la información que El Diario del Cusco, brindo en calidad de exclusiva la pasada semana, precisando que, en la región, no se permitirá que se liberalice la profesión de licenciados en Turismo, tampoco permitirán a los orientadores del turismo, además no ha emitido ninguna resolución regional.

“En Cusco, no vamos a permitir que asuman funciones los orientadores del turismo, cuando tenemos un exceso de profesionales que llegan a más de 7 mil guías, por tanto, en la DIRCETUR no hemos conformado ningún comité técnico que convoca a los orientadores, esto en Cusco no vamos a permitir”, dijo.

Guido Quillones, manifestó que la ley viene desde el año 2009 y recién este año 2019 se dio la reglamentación mediante decreto supremo, el cual es de la protesta de los licenciados de Turismo, tras aclarar que el decreto supremo es facultativo y no es sancionadora.

“En cuanto a la derogatoria de la ley que liberaliza la profesión, eso lo deben de hacer a nivel nacional ahora que no hay Congreso de la Republica será tratada por el gobierno central y esta debe de emitir la ley”, señalo el funcionario regional.

Finalmente indico que, en Cusco, se está respetando en sus derechos a los profesionales en Turismo y no se da cabida a los orientadores, cuando los profesionales siguen luchando para lograr la derogatoria de la ley que los liberaliza.