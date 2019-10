Novena por el día central del Señor de los Temblores

La fe del Cusco hacia el Taytacha es una de las más fuertes del país; próximo a celebrar el día central del homenaje al Patrón Jurado del Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, presidió la Misa de la Novena, en la Basílica Catedral del Cusco; Eucaristía que contó con la participación de los miembros de la Confraternidad del Señor de los Temblores, así como de la feligresía en general.

“Dios nos ha dado el mundo para compartirlo entre todos, la vida cristiana está sustentada en 4 columnas, lo que debemos de creer como cristianos, que es el Credo, los que debemos de hacer como cristianos que son los mandamientos, lo que debemos de recibir como cristianos que son los sacramentos y la cuarta columna es la oración y el modelo principal es el Padre Nuestro, que se está reflexionando en la novena.”, fueron las palabras de nuestro Pastor en su homilía.

Cabe destacar que las Misas Novenarias se vienen celebrando desde el sábado 19 al sábado 26 a las 08:00 a.m., el domingo 27 la Misa de Gallo a las 06:00 a.m., Misa de Comunión a las 08:00 a.m. y Misa de Fiesta a las 11:00 a.m., todas en la Basílica Catedral del Cusco.