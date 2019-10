Candidaturas se basarían solamente en condición económica

Tal parece que vamos a tener un Congreso con las mismas conductas

Empezó el proceso para escoger a los candidatos que buscaran el respaldo del electorado para ser elegidos y puedan formar parte del Congreso de la República para completar el periodo de quienes integraban el disuelto parlamento es decir hasta julio del 2021, alrededor de 15 meses de función y obviamente con las mismas remuneraciones y beneficios conexos de quienes fueron expectorados el pasado 30 de setiembre.

Así como ya hay bastante movimiento en partidos políticos para las postulaciones, recordemos que hay 24 partidos políticos con inscripción vigente, han empezado también a presentarse denuncias sobre acciones que no responden al espíritu democrático que debía tener este proceso para intentar que las mejores personas lleguen a ser “padres o madres” de la patria. Los partidos tradicionales por ejemplo no permitirán la postulación de sus cuadros jóvenes bajo el argumento que no están inscritos oficialmente en los padrones a pesar de su comprometida militancia desde años atrás, hay organizaciones que están buscando postulaciones pero bajo el requisito de depositar varios miles de soles en cuentas bancarias para dizque solventar la campaña nacional de la agrupación y pueda lograr superar el 5% de la valla electoral.

Pero esta practica no solamente es de los partidos pequeños que tienen inscripción y que son conocidos popularmente como “vientres de alquiler”, sino también de organizaciones políticas con ya un amplio recorrido como es el caso de Somos Perú donde se está denunciando que se esta planteando como requisito para ser postulante a ser candidato depositar 10 mil soles

La denuncia ha sido presentada públicamente por el ciudadano José Luis Román Mercado, quien señala textualmente en su denuncia “Indignante que en momentos en los que la ciudadanía peruana pide una renovación de políticos, que exige que el Parlamento recobre la institucionalidad y ética mancilladas, nuestra casa política, Somos Perú, este exigiendo como requisito para participar de las elecciones internas el pago de 10,000.00 (diez mil soles). Bajo que lógica el Órgano Electoral Central y/o la Dirección Política Nacional del partido exige como requisito de participación dicha suma de dinero?. Sí el Congreso está compuesto por 130 congresistas que será el número de candidatos que participarán de las elecciones complementarias por Somos Perú y cada uno debe abonar 10’000.00 soles, el partido pretende recaudar 1’300,000.00 (un millón trescientos mil soles) en elecciones internas.! Con qué propósito señores ¡

Acaso olvidaron que nuestra filosofía política apoya el gobierno del buen vecino, del honesto, del vecino de corazón; no del vecino con más dinero, no del empresario con intereses privados, no de invitados con intereses desconocidos”, señala en su denuncia.