Mujer camino más de seis horas para evitar ser víctima de feminicidio

En innumerables ocasiones se ha escuchado el mensaje de que las mujeres victimas de violencia familiar no se queden calladas, que denuncien, pero el mensaje no vive la realidad que afrontan mujeres de zonas donde el Estado no tiene presencia, es el caso patético de doña Luisa Curi Sapa de 52 años quien tuvo que caminar más de seis horas para pedir auxilio de las autoridades policiales, frente a la agresión de la que fue objeto de parte de su conyugue identificado como Modesto Gutierrez Manya.

La mujer agredida vive en la comunidad campesina de Quille del distrito de Omacha de la provincia de Paruro, una de las jurisdicciones con mayor índice de pobreza extrema del Cusco. Desde su lejano hogar la mujer se trasladó caminando por más de seis horas a pesar del dolor intenso que sufría por la herida en la cabeza y los golpes en sus brazos, piernas y espalda.

Luisa prácticamente salvó su vida al tomar la decisión de salir en busca de ayuda, su agresor tenia toda la intención de quitarle la vida. La decisión de vivir fue la principal fortaleza que tuvo para llegar hasta la sede policial ubicada en el distrito de Accha, el frio intenso, el hambre y el dolor no la doblegaron en su intención de poner su vida a salvo.

Los curtidos policías quedaron sorprendidos por el testimonio que les brindo, de inmediato la trasladaron a la posta de salud para que reciba la atención correspondiente, en su lecho de dólar la mujer relató detalles de la la brutal golpiza que le propinó su esposo.

Además denunció que el personal del centro de salud de la comunidad de Huasquillay del distrito de Omacha no quiso brindarle atención bajo el pretexto de que debió solicitar atención en su comunidad de origen. Ante la negativa de la atención y a pesar de la herida en la cabeza, la mujer dijo que remprendió su marcha hasta llegar a Accha. Ahora mientras la mujer se recupera la PNP ha iniciado la búsqueda del agresor, mientras tanto las autoridades del sector Salud así como del ministerio de Justicia y del ministerio de la Mujer deben pasar de los discursos y asumir acciones concretas en este caso para brindarle la protección a la victima y sancionar al personal del sector Salud que no quiso brindarle ayuda.