Próximo jueves 31 de octubre es día no laborable en el país

El próximo jueves 31 de octubre será día no laborable en todo el país según un decreto supremo del Gobierno, lo que sumado al feriado calendario del viernes 1 de noviembre crea un fin de semana largo para los trabajadores. El Decreto Supremo 002-2019-PCM, publicado en enero pasado, establece que la medida es aplicable a escala nacional para los trabajadores del sector público y privado y será compensable.

Las horas dejadas de laborar el 31 de octubre serán compensadas en los diez días posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad, indica el decreto.

En el caso de los centros de trabajo del sector privado, estos podrán acogerse a la medida, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores; a falta de acuerdo decidirá el empleador.

No obstante, agrega el decreto, existen algunas actividades del sector privado que no pueden parar en el día no laborable, por lo que los responsables están facultados a determinar los puestos de trabajo que estarán excluidos del mismo.

Estas actividades son: servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

Debe recordarse que el viernes 1 de noviembre es feriado calendario por el Día de Todos los Santos.