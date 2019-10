Encuentran a cinco personas con reporte de desaparecidos

Tras labor de búsqueda en distintos puntos de la Región Cusco, a cargo de detectives de la DIVINCRI Cusco, se logró la ubicación de tres adultos y dos menores, todos con denuncia policial de búsqueda.

La primera acción policial se produjo luego de búsqueda desde el pasado 03 de Setiembre del 2019, ayer el denunciante Cornelio Ccahuana (39), refirió que su hija Minoztca Ccahuana (18), los días que estuvo ausente de su domicilio se encontraba trabajando en la ciudad de Puerto Maldonado-Madre de Dios, y del mismo modo indico que se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún ilícito penal alguno en su agravio.

De la misma manera en la dependencia policial se hizo presente la persona de Nazario Puma (26), quien registra denuncia N°920 por persona desaparecida de fecha 12OCT2019, el mismo que Declara Bajo Juramento que el tiempo que estuvo ausente de su domicilio, se encontraba en una discoteca ubicado en la Plaza de Armas del Cusco, libando bebidas alcohólicas con sus ex compañeros del colegio, del mismo modo indica no haber sido víctima de ningún ilícito penal.

También se presentó en el Área de Personas Desaparecidas la persona de Marisol Callapiña (36), quien interpuso la denuncia de fecha 13OCT2019 por presunta desaparición de su hija de iniciales A.T.A.(16), donde la menor en presencia de su progenitora refirió que durante el tiempo que estuvo ausente de su domicilio se encontraba realizando una maratón de la academia “Master”; así mismo, refiere que se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún ilícito penal alguno en su agravio.

Asimismo, se hizo presente la persona de Héctor Surco Ccapatinta (33), el mismo que Declaro Bajo Juramento que el menor Frank Wilder L.L. (16), se encuentra en buen estado de salud y el tiempo que estuvo fuera de su domicilio, no fue víctima de ningún ilícito penal alguno en su agravio, motivo por el cual efectúa descargo de denuncia interpuesta por la deponente.

Finalmente a mérito de la denuncia N° 803 que registra en el Área de Investigación de Personas Desaparecidas del DEPINCRI PNP Cusco, sobre la presunta desaparición de la persona de Macario Julio Illapuma Condori (38), de fecha 03 de Setiembre del 2019, se procedió a las diligencias, circunstancias que la deponente María Illapuma Condori (41), refirió que su hermano Macario Julio Illapuma Condori, los días que no se comunicó con la deponente se encontraba trabajando en las minas de Laberinto-Maldonado-Madre de Dios, toda vez que en ese lugar no hay cobertura para comunicarse y del mismo modo indico que se encontraba en buen estado de salud y no fue víctima de ningún ilícito penal alguno en su agravio, motivo por el cual señalo que no se encuentra en calidad de desaparecido y se efectué descargo de la denuncia interpuesta por la deponente.