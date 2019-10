“Queremos que haga justicia y que se suspenda el funcionamiento de la Empresa Palomino”

Familiares de las víctimas del accidente en la ruta Cusco – Puerto Maldonado

Los familiares de los 23 fallecidos del accidente suscitado la semana pasada en la ruta Cusco – Puerto Maldonado, expresaron su pedido para que las autoridades competentes hagan su trabajo y se sancione a la empresa Palomino por la negligencia que se habría cometido antes del accidente, y la falta de atención a los familiares.

En el programa Debate, estuvieron presentes varios de ellos y expresaron su dolor ante la pérdida de sus seres queridos e indignación por la actuación de la empresa y también de las autoridades. Aquí algunas de sus intervenciones:

Sara Gonzales Gonzales hermana del abogado Juan Pablo Gonzales, cusqueño que laboraba en Puerto Maldonado, una de las víctimas fatales

“Una empresa que hizo caso omiso a cualquier sensibilidad, no somos mercancía, no somos parte de un negocio, se nos debe cuidar y para ello tenemos autoridades que deben velar por ello. Ellos deben controlar a sus conductores, a los vehículos y su mantenimiento, las empresas no pueden jugar con la vida de los peruanos”.

“Lo único que me decían era ¡vaya al Hospital Regional! cuando me constituí a la empresa Palomino, finalmente me dieron un número telefónico de contacto que nunca contestaron”.

“Cuando llegué a la zona, vía los restos del vehículo por todos lados, pero también se veía las pertenencias de los pasajeros, lo que parecía es que muchos no fueron a ayudar sino a desvalijar los equipajes, me pregunté también como se podía sancionar a un vehículo con la suspensión, si prácticamente estaba destrozado”.

Almendra Pacheco otra víctima de este terrible accidente, pues perdió a su padre:

“Llegamos a la empresa y al indagar, era evidente que no querían confirmar la información, nos decían que no era el bus que iba, si no mas bien que venía de Puerto Maldonado, nos daban información falsa”

“Llegamos a la zona y las imágenes que vimos hasta el momento no las puedo borrar de mi mente, fue muy fuerte y terrible, mi padre debía retornar solo al día siguiente, salió confiado de la casa y ya no volverá”.

“Nos dijeron que no se sacaría los cuerpos hasta el día siguiente y que nos retiráramos, yo me desespere. Sin embargo, sin informarnos los habían sacado”.

“Lamentablemente nos vamos enterando una cosa peor que la otra, la empresa no actuó con sensibilidad, ni acorde a Ley, no hubo apoyo en un momento tan terrible porque perdimos a un ser querido”

El Padre de Julio Cesar Samaniego Pancorvo, otra de las víctimas:

“Yo, como todos los familiares de los fallecidos, estoy adolorido por la forma como los transportaron, eran cadáveres, pero no merecieron el mínimo respeto y también cuestiono la actitud del fiscal encargado, no mostraba interés alguno en cumplir con su labor”

“La Sutran nos debe una explicación, porque no actúa, la empresa debe ser sancionada con la suspensión, tenemos que hacer que nos escuche la autoridad, por otra parte, los heridos tampoco vienen siendo atendidos por la empresa, por todo ello debería ser sancionada, seguiremos en esto hasta las últimas consecuencias, no podemos permitir”.

Madre de Cesar Samaniego: “He perdido a un hijo maravilloso que deja un niño de cinco años, no se puede describir el dolor de perder a un hijo, viaje de pueblo en pueblo buscando a mi hijo cuando ellos (la empresa) ya sabían que había fallecido”.

“Nuestra odisea continuaba al día siguiente con todo el papeleo, de forma innecesaria, jugando con el dolor de las personas”.

“Trajeron a nuestros familiares amontonados en una bodega de un vehículo como cualquier cosa, por orden de fiscal. Yo exijo que la investigación sea transparente para determinar las causas, porque se nos dice que el presunto responsable es el chofer que, estando muerto, ya no habría nada que hacer, ¿y la empresa?”

Otro doloroso testimonio:

“Mi hermana docente de la universidad nacional de Madre de Dios, estaba concretando su doctorado. Desde un principio la empresa Palomino lo que hizo fue desinformar a todos los familiares, no nos decían dónde estaban nuestros familiares.

Todos ellos piden que la empresa sea sancionada drásticamente, por lo menos se debería suspender su funcionamiento, hasta que las investigaciones se concreten en la vía administrativa, es decir por la Sutran.