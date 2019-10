Gobierno invoca al dialogo con Chumbivilcas pero a la vez tiene lista declaratoria de emergencia

El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez, instó a las comunidades de Chumbivilcas, en especial a las de los distritos de Colquemarca y Ccapacmarca, a que depongan sus reclamos extremos respecto del uso del Corredor Vial Sur, y a retomar el diálogo para encontrar soluciones viables legalmente.

El funcionario lamentó que no se haya llegado a un acuerdo en la reunión del último jueves en la mesa de diálogo en el centro poblado de Moyo Orcco. Ello debido a que tres de los reclamos de las comunidades mencionadas no se pueden aceptar porque infringen la legislación vigente.

“La plataforma que han planteado las comunidades no es practicable. Ellos proponen la no criminalización de la protesta cuando esta es violenta. Eso no se puede aceptar. Tampoco impedir la libre circulación por la carretera, incluyendo a la minera, porque se trata de una vía pública. Y tampoco se puede derogar un Decreto Supremo que a su vez derogue todas las vías nacionales del país”, sostuvo.

Dijo que en vista de la persistencia de los dirigentes de las comunidades para que se acepten totalmente sus pretensiones, la comitiva del Ejecutivo encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, optó por retirarse de la reunión.

MESA DE DIALOGO EN CUSCO

Molina Martínez sostuvo que pese a la actitud renuente de los dirigentes, la PCM continuó la coordinación y aproximación a través del Gobierno Regional de Cusco y la Subprefectura de Ccapacmarca para buscar una nueva oportunidad de encuentro con las comunidades y tratar de encontrar un acercamiento de posiciones.

“Estamos en eso. Ojalá que se pueda concretar una nueva reunión, pero tiene que ser en otro lugar como la ciudad de Cusco, porque queremos que participe la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Pero los comuneros tienen que mostrar voluntad de diálogo, acercar posiciones y no pedir cosas que no son viables legalmente”, manifestó.

El funcionario de la PCM reveló que en la reunión del jueves último en Moyo Orcco hubo otros dos distritos de la provincia de Chumbivilcas que ese mismo le pidieron una mesa para tratar su propia agenda. “Yo les dije que estábamos totalmente dispuestos a hacerlo. Lo mismo podemos hacer con Ccapacmarca y Colquemarca, distritos cuyas comunidades han cortado la carretera”, aseveró.

El viceministro ratificó que el Gobierno nacional mantiene su voluntad de diálogo, pero no puede permitir que se corte el tránsito de la carretera indefinidamente.

SIGUE BLOQUEO CONTRA LAS BAMBAS

Comentó que la el Corredor Vial Sur une la minera Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, con la costa; pero parte de esa vía conecta la ciudad de Cusco con los distritos de Chumbivilcas y Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas.

“Cuando se corta la carretera es cierto que se afecta a la minera Las Bambas, pero también se afecta todo el tránsito regional y local”, expresó.

Refirió que ayer se levantó parcialmente el bloqueo del tránsito en esa vía, impidiendo el paso de vehículos de la minera Las Bambas. “Los peruanos no podemos decidir quien pasa por las carreteras. Es verdad que el tránsito minero afecta la vida de la gente y el Gobierno nacional está buscando insistentemente soluciones que no afecten la vida de la gente”, anotó.

INFORME DE OEFA

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM recordó que a fines de setiembre último el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) presentó un informe de fiscalización de la carretera donde dicta una serie de medidas de mitigación. Además, le ordena a la minera Las Bambas que actualice y modifique su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Como se le ha dicho a la población de Chumbivilcas, la solución duradera a los efectos que tiene la carretera hoy día en sus vidas va a ser a través de esa modificación. Si tenemos los marcos legales del país, no podemos tomar las soluciones por nuestras manos por impaciencia”, expresó.

Molina Martínez afirmó que la mesa de trabajo en la provincia de Chumbivilcas tiene una vigencia de muchos meses y se avanzó en una serie de temas. “Dos días después que una comunidad tomó la decisión de hacer el primer corte, tuvimos una larga reunión los alcaldes y representantes de la sociedad civil en Lima. Como les he dicho a los representantes, no entiendo por qué volvieron a cortar la carretera. No vaya a ser que existan otros intereses políticos o personales que han justificado la primera medida. Es verdad que ahora esa medida se ha extendido a otras comunidades, pero siempre hubo un espacio abierto para dialogar. Si ellos sentían que había otros temas que no eran tratados, pueden ser incorporados a la mesa”, dijo.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

El viceministro afirmó que si bien el Ejecutivo tiene los mecanismos legales para tomar acciones contra las personas que infringen la ley, pero siempre apuesta primero por el diálogo para llegar a acuerdos en paz y en democracia.

“Nosotros seguimos insistiendo. Lo único que puedo decir que no podemos seguir buscando indefinidamente y de un solo lado el diálogo y que las comunidades no lo acepten. En ese caso, al Gobierno nacional no le quedará otra que utilizar los mecanismos que le franquea la ley para restablecer el libre tránsito. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es ponernos de acuerdo con las comunidades. Nuestra mano está abierta y ellos, el otro día, no han mostrado la misma disposición”, enfatizó finalmente.

Mientras tanto ayer en la tarde se informo que el proyecto de Decreto Supremo para la declaratoria en emergencia del corredor minero sur ya esta listo para su refrendo y publicación correspondiente. La medida afecta a los distritos donde se han registrado los bloqueos de vías.