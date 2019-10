Disolución del congreso no afecto la economía peruana señala el BCR

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que la disolución del Congreso de la República efectuada por el presidente Martín Vizcarra no afectó la economía peruana, pues los fundamentos macroeconómicos del país se mantienen sólidos.

“No se notan los efectos negativos tras la disolución del Congreso del Congreso de la República en la economía”, enfatizó Velarde tras la presentación de la moneda de plata alusiva al centenario del fallecimiento de Ricardo Palma.

Dijo que los fundamentos peruanos son fuertes y ello se reflejó en el último ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, en el cual el Perú encabeza la lista en estabilidad macroeconómica.

“Mientras los fundamentos macroeconómicos estén fuertes, supongo que esta estabilidad se mantiene pese a la disolución”, manifestó.

Señaló que a los mercados financieros le interesa más la capacidad de pago del país que el propio crecimiento y el Perú mantiene una buena calificación en las clasificadoras de riesgo.

Ello ante el análisis de algunos economistas que proyectan una desaceleración de la economía por la incertidumbre política.

“Lo que ven los mercados es la capacidad de pagar la deuda y fundamentos económicos no ven tanto crecimiento no ven si el crecimiento va a ser 2.2% o 3.2% o 1%, eso no afecta la performance en el tipo de cambio ni el rendimiento de los bonos”, apuntó.

INCERTIDUMBRE

Comentó que en el último trimestre del año habrá cierta incertidumbre respecto a las elecciones legislativas del 26 de enero del 2020. “Hay incertidumbre también respecto a lo que diga el Tribunal Constitucional, aunque es menor porque demorará en resolver y quizá sea sobre hechos consumados”, dijo.

Indicó que la mayor tensión se vivirá en los primeros días del próximo año cuando las encuestas empiecen a arrojar la composición del nuevo Parlamento. “Después del 1 de enero la gente comenzará a pensar por quién votar”, subrayó.

En esa línea, dijo que superada esa incertidumbre le sucederá otra relacionada a las elecciones del 2021.