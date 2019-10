Dialogo para atender demandas de Capaccmarca en riesgo

De acuerdo a información a la que accedió El Diario del Cusco ayer el gobernador del Cusco Jean Paul Benavente gestiono para una comisión del mas alto nivel del ministerio de Energía y Minas así como los principales ejecutivos de la empresa minera Las Bambas acepten establecer un dialogo directo con los dirigentes de las diversas comunidades del distrito de Capaccmarcca de la provincia de Chumbivilcas para atender las demandas que han motivado las medidas de fuerza que se están desarrollando desde el domingo 22 de setiembre.

Los representantes del Gobierno Nacional y los ejecutivos de Las Bambas aceptaron establecer la mesa de dialogo sin restricciones y la misma debía desarrollarse mañana en la Ciudad Imperial en las instalaciones del Gobierno Regional del Cusco. Se precisó además que para escuchar la posición de los pobladores de Capaccmarca se determinó que cada comunidad campesina involucrada en el problema sea representada por tres dirigentes, quienes tendrían todo el tiempo para plantear la problemática y gestionar la solución a los problemas que afrontan sus comunidades en el dialogo directo con la empresa minera y el gobierno nacional.

Sin embargo ayer en la noche, se conoció que los dirigentes de las comunidades del distrito chumbivilcano determinaron no aceptar el dialogo en Cusco y exigen que la cita se desarrolle en Capaccmarca, posición que no ha sido aceptada por los interlocutores, quienes señalan que no habría ningún problema para trasladarse a la zona, pero dado que el lunes el ministerio de Energía y Minas tiene obligación impostergable con relación al proyecto Tia María, lo que se quiere es tener todo el tiempo posible en la mesa de dialogo para escuchar los problemas que preocupan a los pobladores de Capaccamarca.

Se espera que hoy los dirigentes de las comunidades acepten dialogar en la Ciudad Imperial y no se pierda la oportunidad de plantear directamente las demandas que les preocupan, de lo contrario se postergaría la solución a las demandas y por ende el restablecimiento de la normalidad en Capaccmarca a favor de sus pobladores por tiempo indefinido, pues la próxima semana el MEM considerando que se inicia la gestión del nuevo ministro tiene agenda recargada.