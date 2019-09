Autoridades de Quellouno cuestionan a Megantoni por contratar a exalcalde de Calca

Las autoridades y dirigentes de la sociedad civil de Quellouno han emitido un pronuncimiento medianate el cual cuestionan al alcalde de Megantoni por haber contratado como funcionario de confianza de su gestión al ex alcalde de Calca. El documento señala en sus partes principales “Teniendo conocimiento pleno de que los pobladores del distrito de Quellouno, vienen sufriendo una serie de atropellos desde gestiones pasadas y en particular por la labor de los alcaldes de la Provincia de Calca, e inclusisve por falsas acusaciones, tenemos hermanos quellouneños en la cárcel, arbitrariamente privados de su libertad. Asimismo conociendo de la labor expansionista y poco responsable del actual Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Megantoni Guido Alvarez Chavez, quien fue alcalde de Calca 2015-2018, en cuya gestión fue impulsor principal en contra de la buena fe, la tranquilidad social y el afán de invadir territorios convencíanos, promoviendo falsamente que las ruinas encontradas denominadas Ciudad Perdida del Paytiti se hallan en la provincia de Calca, lo cual es completamente falso y desmentido oportunamente, ahora ejerce un cargo de confianza por lo cual expresamos nuestro total rechazo asumido por las autoridades de Megantoni y la exhortamos retirarlo inmediatamente del c argo”, precisa el documento.