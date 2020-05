Prefecto regional no está de acuerdo con recorrido procesional del domingo

- Advertisement -

El prefecto regional de Cusco, Julio Hancco, precisó que su despacho no otorgara la aprobación ni garantías para el desarrollo del recorrido que ha sido programado para el próximo domingo de las santas imágenes del Señor de los Temblores y de la Virgen Reyna de Belén. «Debo precisar que no puedo dar garantías para la actividad del domingo, pero tampoco puedo decir que no, porque de acuerdo a la normatividad vigente en el estado de excepción como el que estamos viviendo, esta decisión no me compete, es decisión de las Fuerzas Armadas», precisó.

Cabe recordar tal como se informó ayer que las autoridades de Cusco se reunieron en la sede del Arzobispado, acordando la realización del recorrido en vehículo de las imágenes del Señor de Los Temblores y de la Virgen Reyna de Belén.

Por su parte el subprefecto distrital de Cusco, Néstor Larico, llamó a las autoridades locales a repensar bien lo de la procesión, señalando que iniciativas similares se han dado en otras partes del país, con resultados poco favorables de cara a la pandemia del coronavirus.