50 pruebas para Covid 19 en mercado Vinocanchon dieron resultado negativo | Al día de hoy 28 policías infectados

No hay a la fecha enfermedad en mercado jeronimiano

Tras conocerse la información que agentes policiales de la comisaria de San Jerónimo, se contagiaron con el Covid 19, la dirección regional de Salud del Cusco implemento de inmediato acciones establecidas en el protocolo de cerco epidemiológico para enfrentar adecuadamente la enfermedad, en ese sentido se implementó una acción inmediata en el mercado Vinocanchon, ante la presunción que en dicho centro de abastos podría tenerse algún infectado, sin embargo para tranquilidad de los comerciantes y especialmente del publico las pruebas para nuevo coronavirus que se aplicaron a comerciantes así como a personal de serenazgo resultaron negativas, así lo confirmo ayer el Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Diresa Cusco Dr. Pablo Grajeda.

“Se aplicaron 50 pruebas serológicas, 38 de ellos a comerciantes en forma aleatoria y en los diversos ambientes de venta del mercado así como 12 pruebas a personal de Policía Municipal que presta servicios en dicho centro de abastos, todos los resultados, es decir los 50 han resultado negativos para Covid 19, es decir no hay presencia de la enfermedad en dicho local apara tranquilidad de los comerciantes así como de sus clientes, pero no deben bajar la guardia, más bien a partir de ahora la administración, el personal de trabajadores y especialmente los comerciantes del mercado Vinocanchon, deben asumir con mayor decisión las medidas sanitarias. Es de resaltar que este mercado que tiene un alto movimiento no tenga la presencia de la enfermedad, pero se tiene que mantener así y ese es el compromiso que tienen que asumir todos los que tienen que ver con su manejo y desarrollo”, precisó el Dr. Pablo Grajeda.

El Dr. Grajeda, preciso que el sector Salud del Cusco continuara desarrollando un trabajo intenso y en la medida que se tenga más pruebas rápidas así como reactivos para las pruebas moleculares se implementará con mas eficiencias las acciones de intervención. “Mañana por gestión del gobernador regional están llegando más de tres mil pruebas rápidas y de inmediato de acuerdo al plan que tenemos diseñado seguiremos haciendo el seguimiento. Esta es una lucha de largo aliento, el Cusco sin caer en la alarma y la preocupación tiene que estar preparado pues se puede presentar un caso positivo en cualquier lugar, hasta el momento hemos logrado que no pasemos a la fase 3, por eso con más decisión hay que acatar la cuarentena, no exponernos, no ponernos en riesgo y tampoco a nuestras familias”, precisó.

28 POLICIAS INFECTADOS

De otro lado el jefe de la VII Macro Región Policial del Cusco, general PNP Víctor Patiño, anuncio que a la fecha en su institución tiene 28 efectivos policiales contagiados con el Covid 19 y han sido aislados así como reciben atención médica especializada.

Informó que la mayoría de los contagiados son asintomáticos y son efectivos de diferentes unidades que están en contacto directo con la población, especialmente en mercados y lugares públicos. Ante este hecho, su despacho, ha efectuado las coordinaciones con los funcionarios del GORE y la dirección regional de Salud, para que se aplique una mayor cantidad de pruebas al sector policial,

“Todos los efectivos policiales contagiados están en aislamiento, son 28 que están siguiendo las recomendaciones médicas, tienen consejería permanente”, indico.

El Gral. PNP Víctor Patiño, fue muy claro en señalar que la enfermedad se presentó en los policías que cumplen a diario su trabajo y están en permanente contacto con la población. Finalmente indico que la policía continuar con su labor de control a la población, a quienes les invoco a que cumplan con las recomendaciones sanitarias para hacer frente a una enfermedad que avanza en el país y el mundo.