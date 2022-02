Sin embargo fue el presidente de la ANGR Jean Paul Benavente fue el que planteo el tema

El presidente Pedro Castillo, pidió la unión de las autoridades regionales y locales para plantear al Congreso de la República declarar en emergencia la salud y educación en el país y trabajar juntos para atender las necesidades de la población.

“Quiero convocar a los gobernadores regionales y de una vez por todas nos sentemos a conversar para presentar al Congreso de la República, junto a nuestros alcaldes, un pedido especial y declarar en emergencia la salud y la educación del pueblo peruano”, manifestó, precisó que se busca la unión de todas las autoridades para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de educación y de salud, para tener así “personas libres y respetuosas” y garantizar el desarrollo del Perú.

El jefe de Estado recalcó que el Gobierno tiene una deuda con los maestros, por lo que indicó que «es momento de la unión del pueblo peruano», pues si se hubiese declarado a la educación peruana en emergencia hace años, no se tendría un aproximado de tres millones de peruanos en el umbral del analfabetismo.

El mandatario subrayó que si se habría invertido en educación, hoy no se tendría niños con anemia y en el umbral de la pobreza, motivo por el cual muchos jóvenes truncan su futuro al dejar sus estudios inconclusos.

«Invoco a los alcaldes, a los gobernadores regionales, a las autoridades y nuestro ministro de Educación, a recorrer el país. No nos importa los dimes y diretes políticos, porque tienen su propia agenda; un grupete para desestabilizar al país, pero no me voy a rendir porque vengo a defender la educación y salud del pueblo, por eso estamos acá», enfatizó.

El presidente Castillo mencionó que el Gobierno también lucha contra la corrupción, porque este tipo de delitos significa quitarle un pan a un niño o quitarle las computadoras a una institución educativa.

«Vamos a recorrer el país e invoco a los gobernadores regionales que el día jueves ya están separados los ministerios para que agenden el presupuesto para dar agua, porque empezamos ya a hacer obras desde esta semana en todo el país», recalcó.