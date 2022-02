Pedro Castillo mintió a fiscalía sobre reuniones con Karelim Lopez

Podría haber incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica

La situación legal del presidente de la República, Pedro Castillo, podría complicarse, debido a que le mintió al Ministerio Público acerca de sus reuniones con la lobista Karelim López, quien es indagada por los casos Puente Tarata y Petroperú.

Castillo respondió por escrito ante la Fiscalía que no se reunió el 17 y 18 de octubre del año pasado con Karelim López en la sede del Ejecutivo. Al ser preguntado sobre quiénes participaron en la reunión del 18 de octubre con López, el mandatario respondió: “No lo sé, yo no he participado en dicha reunión”. Agregó que él tampoco había convocado la reunión del 17 de octubre con la lobista.

Incluso, señaló que no podía precisar si se había reunido con Karelim López en Palacio entre los meses de agosto a noviembre del 2021.

Sin embargo, en entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de CNN, Pedro Castillo admitió públicamente haberse reunido con López. “Sí, vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató (algún contrato)”, dijo al admitir que también se reunió en la sede del Ejecutivo con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

El dignatario también negó ante el Ministerio Público conocer a Ada Vidalina Sánchez Saldaña, madre del dueño de la famosa casa de Breña, Alejandro Sánchez. “No la conozco”, aseguró el presidente. No obstante, en la mencionada entrevista con CNN, Pedro Castillo saludó a Sánchez Saldaña por recibirlo durante la campaña electoral.

“Quiero saludar a esa familia a la señora Ada Vidalina que me cobijo y me alcanzó una taza de agua durante la campaña”, expresó aquella vez.

De acuerdo al abogado penalista Carlos Caro, Castillo podría haber incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica.

MAS CONTRADICCIONES EN SUS DECLARACIONES

El 28 de diciembre del 2021, el presidente Pedro Castillo fue interrogado por la fiscalía en calidad de testigo en el caso de las presuntas interferencias del Gobierno sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En la cita, que duró más de 5 horas, el jefe de Estado brindó respuestas que se contradicen con otras brindadas con anterioridad.

En la versión del mandatario ante el equipo encabezado por el fiscal adjunto supremo Ramiro Gonzáles. En un momento le consultaron sobre las circunstancias en la que se nombró a Bruno Pacheco como secretario general de la Presidencia de la República.

“Hay todo un proceso que se evalúa, pero no lo hace directamente mi persona. Me imagino que debe ser recursos humanos quien evalúa los legajos”, respondió Castillo Terrones.

Sin embargo, esta declaración se contrapone con lo expresado por Pacheco durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Aquel día aseguró que fue el jefe del Gobierno quien lo propuso para ejercer como secretario del Despacho Presidencial. “Se habla mucho de cómo llego yo a la secretaría general. Pues quien me propone de secretario general es el Presidente Pedro Castillo”, dijo Pacheco.

Lo mismo ocurre cuando se le pregunta quién es responsable de la designación del exministro de Defensa, Walter Ayala, quien está involucrado en el caso FF.AA. “A través de la PCM se evaluó y es así que es designado. En ese tiempo el presidente de la PCM era Guido Bellido”, señaló Castillo a los fiscales.

Pero antiguas declaraciones de Walter Ayala desmienten lo manifestado por el presidente. En diálogo con la prensa, el exfuncionario indicó que Pedro Castillo fue quien lo convocó. “Exactamente… Me llama el día 22, creo, o 20 de julio”, declaró Ayala.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PEDRO CASTILLO

– Fiscalía: ¿Sabe usted si existe algún informe o documento similar con respecto al percance que tuvo en su viaje a Puña?

– PC: Nunca me ha hecho llegar algún informe

– F: ¿Cómo usted sabía que el comandante Víctor Torres Quispe estaba postulando al grado de coronel en el proceso de ascenso 2021?

– PC: Yo no sabía que estaba postulando, yo simplemente le pregunto a Vizcarra si estaba postulando.

– F: ¿Usted recuerda haberse reunido conjuntamente con el comandante General Vizcarra Alvaréz y el ministro de defensa Walter Ayala en la sede de Palacio de Gobierno el día 15 de octubre de 2021, de ser así precise el motivo de la reunión?

-No recuerdo