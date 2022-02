Mujeres parlamentarias rechazan declaraciones del premier Héctor Valer

Exigen a presidente Castillo su inmediata destitución

“Las mujeres parlamentarias expresamos nuestra más profunda indignación frente a las expresiones vertidas por el señor Héctor Valer Pinto, presidente del Consejo de Ministros. El señor Valer evidencia un total desconocimiento del procedimiento en procesos de violencia familiar, pretendiendo desconocer la resolución judicial que otorgó medidas de protección a favor de su esposa, ante su denuncia por maltratos sufridos no solo hacia ella, sino también hacia su hija.

Los hechos expresan un comportamiento misógino al que se suman denuncias de otras personas que también fueron víctimas de agresiones y maltratos del señor Valer. Resulta indignante, por ello, que en su conferencia de prensa revictimice a su hija”, precisa el enérgico pronunciamiento emitido ayer.

Agregan además que en los últimos años, “las mujeres enfrentamos no solo peligros de violencia de género, sino también la desidia de las autoridades, para enfrentar frontalmente este flagelo que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Debe ser política de Estado la lucha contra la violencia a la mujer, no debiéndose legitimar a los agresores, y siendo muy grave ponerlos al frente de cargos públicos, como ocurre con el reciente gabinete Valer. Exigimos al señor presidente de la República, Pedro Castillo, la inmediata destitución del premier”.

Finalizan diciendo que no brindaran el voto de confianza a ningún ministro cuestionado por violencia familiar. “El país no merece un primer ministro que no respeta a las mujeres, a las instituciones ni a las personas. El país no merece un primer ministro que miente y que cree que todo funciona cuando se levanta la voz o se amenaza”..