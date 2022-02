Gobierno prohibirá que dos personas se trasladen en una motocicleta lineal

Proyecto de Ley será presentado en próximos días

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, informó que se presentará un proyecto de ley para evitar que dos personas puedan transitar en una sola moto lineal, para evitar que se cometan delitos como son los arrebatos en las calles.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, manifestó que el problema de la inseguridad en las calles es muy grave, pero en este caso son diversos sectores los que deben trabajar para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

“Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales, no podrán transitar en una moto más de dos personas, pues sabemos que con estos vehículos se cometía frecuentemente el delito de arrebatos, tenemos que poner fin a esta situación», recalcó.

El jefe del Gabinete Ministerial recordó que el Poder Ejecutivo ya envió diversos proyectos de ley para hacer frente a la delincuencia y mejorar la seguridad en las calles de las principales ciudades del país.

Agregó que se trabaja también con los órganos del sistema de justicia como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú para implementar el programa de Justicia en Flagrancia, para que en un solo local se tenga al médico legista, policías, fiscales y jueces.

«La inseguridad ciudadana no es tarea solamente de la Policía, sino también de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil en general, por ejemplo, reforzar además las juntas vecinales para enfrentar el delito, igualmente es tarea del sistema de justicia como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional», manifestó.

ECONOMIA DE LIBRE MERCADO CONTINUARA

En otro momento, Torres recalcó que la política del Gobierno es de «libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa, pero con participación del Estado, para controlar los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes».

«Eso es en síntesis la posición económica que tiene este Gobierno desde un inicio y así será. No nos podrán calificar de comunistas pues no hemos realizado ningún acto que signifique esta ideología política de la cual no participamos», manifestó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.