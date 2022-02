Diario británico Financial Times dice que renuncia de Castillo, podría brindar una salida clara a la crisis

Crisis política genera más atención internacional

Seis meses en el cargo, cuatro primeros ministros, tres Cancilleres, dos ministros de Finanzas y una pregunta sin respuesta es ¿cuánto tiempo puede permanecer en el poder el presidente de izquierda, Pedro Castillo?, dice el emblemático diario británico Financial Times.

Desde que asumió el cargo en julio pasado como el líder más improbable en la historia del país -Castillo, un maestro de escuela primaria rural sin experiencia previa en el gobierno- ha liderado una administración en constante cambio, afirma el diario.

Un ministro de Relaciones Exteriores renunció después de ser descubierto como un apologista del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso; un ministro del Interior fue despedido por organizar una fiesta pese a las restricciones por el coronavirus; un ministro de Defensa renunció en un escándalo por la promoción de oficiales en las Fuerzas Armadas; y esta semana; el tercer primer ministro de Castillo renunció después de solo cuatro días en medio de acusaciones por agredir físicamente a su esposa e hija, apunta FT.

La agitación no se ha limitado a los ministerios -sostiene el diario- ya que también se han producido renuncias y despidos en la policía y las fuerzas armadas.

En un artículo titulado “Peru’s Castillo tries to right stumbling government with new shake-up” (Castillo intenta enderezar gobierno tambaleante con nueva reorganización) recuerda que, en noviembre del 2021, los fiscales peruanos encontraron US$ 20,000 escondidos en un baño dentro de Palacio de Gobierno.

Recuerda que uno de los principales asesores de Castillo, Bruno Pacheco, dijo que el dinero eran sus ahorros legítimos. Esté personaje también se alejó de Castillo.

“En julio todos teníamos la impresión de que este iba a ser un gobierno muy improvisado, con una falta total de experiencia”, dijo a FT el director de la Red de Estudios Para el Desarrollo, Oswaldo Molina. “Desafortunadamente, ha superado nuestras peores expectativas”.

-DESTINO INCIERTO-

Párrafo aparte, Financial Times afirma que Castillo ha sido ampliamente criticado por cambiar de política y por hacer declaraciones de las que luego tuvo que retractarse. Recientemente sugirió que Perú podría ceder territorio a Bolivia para darle a la Nación acceso al mar. Luego dijo que no tenía esa intención.

“No está preparado para el trabajo y no tiene las habilidades de liderazgo necesarias para ello”, dijo Jorge Nieto, exministro de Defensa y líder de un pequeño partido político centrista al periódico británico.

Apuntala que el último capítulo en la agitación de Perú comenzó en enero cuando el ministro del Interior se quejó de la corrupción en la fuerza policial y le pidió al presidente que lo ayudara a abordarla. El ministro dijo que no recibió apoyo, por lo que renunció.