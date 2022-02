Congresista Jauregui plantea incremento de sueldo para los parlamentarios

Dice que actual sueldo de 15 mil soles no les alcanza

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, manifestó que los parlamentarios deberían percibir un sueldo de 20 mil soles, porque de los 15 mil que perciben no les alcanza para todos los gastos, porque con los descuentos de ley terminan recibiendo 10 mil.

«Para todos los gastos que hace un congresista yo te diría que deberíamos ganar 20 mil soles líquidos, porque ser congresista de la República es un cargo muy importante», dijo.

Milagros Jáuregui indicó que todos los parlamentarios reciben un sueldo, pero de ese pago les descuentan por diferentes conceptos. «Nos hacen muchos descuentos, y damos un aporte al partido. De ese sueldo, tenemos muchos gastos que hacer. Mira, en realidad no nos alcanza», expresó.

«Al congresista no le dan gasolina, no le dan auto, al congresista no le dan canasta navideña, al congresista no le dan chofer, como dicen. El congresista debería tener su buen sueldo. De los 15 mil soles al final recibimos 10 mil», manifestó.