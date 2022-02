PORTADA

PRIMERA NOTICIA | Afirma que ingresa a laborar, personal sin ningún perfil profesional | Viceministra de Transportes renuncia al cargo y señala que MTC se convirtió en agencia de empleos

SEGUNDA NOTICIA | Gobernador del Cusco pide al gobierno priorizar salud y educación

NOTICIA PRINCIPAL | En plan de inversiones no ha sido considerado a pesar de la alta demanda que tiene el actual nosocomio. Cusco no tendrá nuevo hospital de EsSalud | Condiciones del actual hospital no son los adecuados para atender a asegurados que necesitan de un mejor servicio de salud. Cusco respaldo mayoritariamente al actual gobernante pero otra vez nos dan la espalda y sus necesidades no son atendidas.

FOTON PRINCIPAL | Plantean horario escalonado de ingreso a clases | Autoridades del Cusco analizan mejor alternativa ante el retorno de las labores presenciales en las instituciones educativas. Opción que está teniendo mayor respaldo es establecer que los escolares puedan ingresar a sus planteles en diversos horarios para que servicio de transporte urbano no se sature y se convierta en alto riesgo de contagios.

NOTICIA AL COSTADO | Adquisición se efectuó el 2020 en gestión de Molinelli en plena pandemia | Contraloría denuncia que EsSalud compro tomógrafos a altos precios e inservibles

TITULARES INFERIORES

PRIMER TITULAR | Pedro Castillo asegura que ningún niño quedara al margen del año escolar 2022

SEGUNDO TITULAR | Transito se normalizo en carretera Interoceánica tras 24 horas de estar bloqueada

TERCER TITULAR | Próximo jueves emiten nueva sentencia conta Vladimir Cerrón por delito de corrupción

CONTRACARATULA

PRIMERA NOTICIA SUPERIOR | Ministro de Salud dice que su sector no comprara pastillas contra Covid 19 que su entidad aprobó

SEGUNDA NOTICIA SUPERIOR | Señalan que están dadas las condiciones para declarar en emergencia Cusco por la basura

FOTON PRINCIPAL | Cayeron de camión que choco en Curahuasi cuando los transportaba al Cusco | Cientos de huevos ni para tortillas

SEGUNDO FOTON PRINCIPAL | Enfrente en el coloso de Cuatro Torres al ADT de Tarma | Mañana otra noche del Papá.

NOTICIAS A LOS COSTADOS