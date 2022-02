Edición Impresa | Jueves 10 02 2022 (Incluye Crónica Judicial) – 20 páginas

PORTADA

PRIMERA NOTICIA | Ciudad se llena de basura y mañana manifestantes arribaran a Cusco | Aún no hay solución a crisis de la basura a pesar de apertura al dialogo de alcaldes

SEGUNDA NOTICIA | Dos fallecidos y ocho heridos dejo choque en Pucuto

NOTICIA PRINCIPAL | Afirman que se buscara otra alternativa para devolución de aportes, pero no en monto fijado por el Congreso | Ley a favor de fonavistas no va señala el gobierno | De otro lado premier Aníbal Torres asegura que el nuevo gabinete ministerial no es confrontacional

Mientras tanto objetivo principal de esta etapa de gestión será posibilitar retorno seguro a labores escolares

FOTON PRINCIPAL | Lluvias provocan daños en Cusco | Viviendas fueron afectadas en Ayuda Mutua mientras que huaico genero alarma en Saylla. Comités de Defensa Civil deben estar en alerta permanente ante incremento de precipitaciones pluviales.

NOTICIA AL COSTADO | Sin embargo, FUC dice que en la UNSAAC no están las condiciones | MINEDU autoriza que universidades reinicien labores presenciales

TITULARES INFERIORES

PRIMER TITULAR | Encuentran a menores brindando servicios en Night Clubs en Pillcopata

SEGUNDO TITULAR | Ministro de Salud asegura que su agua arracimada tiene autorización de la FDA

TERCER TITULAR | Presentaran proyecto para evitar en moto lineal se movilicen dos personas

CONTRACARATULA

PRIMERA NOTICIA SUPERIOR | Dos fallecidos y ocho heridos dejo choque en Pucuto

SEGUNDA NOTICIA SUPERIOR | Aprobaron que hermanos Graña se acogieron a la colaboración eficaz

FOTON PRINCIPAL | Familia fue sorprendida por deslizamiento cuando trabajaban en plantación de café | Niño de once años muere por huaico en La Convención

SEGUNDO FOTON PRINCIPAL | Para retorno del Papá al centro del Imperio en choque con Municipal | La casa está lista al 100 por ciento

NOTICIAS A LOS COSTADOS