Municipalidad de Urubamba reconoció competencia del Gobierno Regional del Cusco sobre la ruta Hiram Bingham

Se confirma información en torno a autorización para transporte a Machu Picchu

La información divulgada por este mismo medio hace trece días, se va confirmando. La Municipalidad de Urubamba no tendría competencia sobre la ruta Hiram Bingham. Recordemos que se hizo público el Informe N° 1342-2021-MTC/18.01 de fecha 18 de octubre de 2021, en el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacía ya referencia a este tema.

En esta oportunidad, tuvimos acceso al Oficio N° 754-2021-A/MPU de fecha 30 de noviembre de 2021 en el que la propia Municipalidad Provincial de Urubamba, a través de su Alcalde, le solicita al Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones de Cusco, imponga sanción contra CONSETTUR MACHUPICCHU, por operar en un ámbito diferente al autorizado. Sin embargo, a esa fecha, según se ha informado reiteradamente, esa comuna ya había sancionado a CONSETTUR MACHUPICCHU por no contar con dicha autorización. Así las cosas, esta trama sólo puede entenderse de una manera: la Municipalidad de Urubamba, al percatarse de que no tenía competencia para sancionar a CONSETTUR, le solicitó al Gobierno Regional que le impusiera sanciones, lo que equivale a reconocer de manera expresa, que no tenía ni tiene competencia sobre la ruta Hiram Bingham, pues es obvio que sólo podrá sancionarte quien para ello sea competente.

Tal como pasó con el Informe del MTC, se desconoce los motivos por los cuales este nuevo documento sale recién a la luz y permaneció guardado tanto tiempo, pudiendo haberse evitado las continuas controversias que se han hecho habituales en Urubamba y que se han convertido en el único tema que pone en la palestra al alcalde urubambino.

Entre tanto, se está a la espera de la decisión que adopte la Municipalidad de Urubamba respecto de autorizar el ingreso de nuevos operadores, aunque valgan verdades, a este paso, todo apunta a que sólo se les está vendiendo falsas ilusiones, lo que podría generarle nuevos problemas al Alcalde Valcárcel, de quien se sabe tiene procesos de vacancia que pronto resolvería el Jurado Nacional de Elecciones.

Este tema cobra siempre importancia al estar vinculado a Machupicchu, por lo que siempre atraerá la atención de la comunidad cusqueña, la que espera promoción del turismo y mayores ingresos por él y no problemas de tinte aparentemente político que atentan contra el prestigio de la actividad turística en la región.