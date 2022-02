Gerencia de Trabajo intensificará ferias a nivel de distritos de la región

El gerente de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno Regional Alvaro Vega Villasante, señaló que se busca un mínimo de trabajo coordinado con Sunafil Cusco, para evitar las continuas denuncias de trabajadores y empresas que se reciben en la gerencia.

Hay que señalar que, desde el año pasado, la gerencia regional ya no tiene facultad para realizar el control y fiscalización, sin embargo, es pertinente mantener una mínima coordinación.

“Se sostuvo una reunión importante con el titular de Sunafil a nivel nacional para establecer algunas acciones en conjunto, puesto que hemos recibido diversas quejas por parte de empresas y trabajadores sobre la labor que viene desempeñando la institución en la región”, dijo.

Al ser consultado sobre los esfuerzos de la gerencia de Trabajo para generar e impulsar puestos de trabajo, dijo que se sostuvo una reunión con el representante de Trabaja Perú programa que genera espacios laborales temporales. “La semana pasada hemos visitado cuatro obras en Quispicanchis, que significa un promedio de 350 puestos temporales de trabajo, de otro lado continuamos con las ferias y expo trabajo, próximamente estaremos en Chinchero donde se ofertará un aproximado de 800 puestos de trabajo para la provincia de Urubamba”, sostuvo.

Se pretende llegar a mas del 70% de distritos de toda la región durante el presente año.

Acción Popular

Sobre los enfrentamientos de consejeros regionales con el ejecutivo en relación a la presencia del partido en la gestión de Jean Paul Benavente, el funcionario que es militante del mismo, dijo que existen algunos militantes que son críticos a la gestión “tal vez porque no les dio la oportunidad en el ejecutivo, sin embargo, las bases distritales y principalmente juveniles, se expresaron positivamente y respaldando la gestión”, dijo.

El funcionario y además militante por mas de 15 años en Acción Popular, dejó claro que, con el todo partido, algunos correligionarios no lograron una cuota de poder. “Algunos correligionarios pretendían cargos de confianza para los que no estaban preparados, no cumplían con los mínimos requisitos, por lo que es imposible”, sostuvo.

Añadió que la gestión actual, trabaja de manera transparente y correcta sin tener denuncias concretas de supuestos actos de corrupción.