FUC: UNSAAC no está en condiciones de volver a las clases presenciales y semi presenciales

Dirigentes de la Federación Universitaria del Cusco, FUC, se pronunciaron ante el anuncio del Ministerio de Educación de volver a las clases presenciales y semi presenciales en el presente año, señalando que las condiciones no están dadas en el tricentenario UNSAAC.

William Joset Huaman Ojeda, vicepresidente de la FUC, indicó que el problema se presenta en la sede central asi como en las 4 filiales y 3 sedes que están en Andahuaylas y Puerto Maldonado, siendo el principal problema es de la infraestructura.

Este caso es tratado en el Consejo Universitario, para ello se tiene una comisión que está viendo este caso, cuando el problema del local no es de ahora, sino que vienen de años atrás donde las ex autoridades no le dieron importancia.

“Nosotros desde la Federación Universitaria Cusco estamos exigiendo de que en Consejo Universitario se conforme una comisión especial, primero, para hacer un diagnóstico general sobre la situación en que se encuentra la universidad, segundo, se tiene que elaborar un protocolo de bio seguridad y un plan de contingencia a nivel de toda la universidad y prevean como va hacer el regreso a la presencialidad y semi presencialidad”, indico.

El dirigente estudiantil, indico que esta propuesta lo hacen a pedido de sus compañeros estudiantes a quienes se deben, considerando que debe de priorizarse a los estudiantes de las facultades de las Ciencias de la Salud y algunas ingenieras que requieren clases prácticas en laboratorios, por ello serian los primeros en asistir a la universidad.

“Por la coyuntura no todos vamos a volver a las clases presenciales y semi presenciales en un solo bloque sino que debe ser en forma paulatina, para ello la universidad debe de contar con un plan de contingencia para que vuelvan los estudiantes, para ello se trabaja con la vicerrectora académica quien a emitido los informes a la SUNEDU”, INDICO.

“Reitero que aun no se tienen las condiciones para volver a las clases presenciales y semi presenciales al 100%, para ello los estudiantes requieren una condición adecuada para volver a las aulas universitarias”, sentenció.