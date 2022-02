No deben exigir demasiados útiles escolares considerando crisis económica

Sin lugar a dudas el reinicio de las labores escolares presenciales después de estar suspendidas dos años a consecuencia de la pandemia esta empezando a cobrar la expectativa general a medida que pasan los días y ya está próximo el inicio de las clases, en la gran mayoría de planteles particulares y estatales ya se cumplió con el proceso de matriculas y en un importante porcentaje ya se entrego las listas de útiles para el presente año.

Las listas que ya están en poder de padres de familia para que sus hijos retornen a clases en el sistema privado, es realmente de preocupación y obviamente un gran dolor de cabeza para los padres de familia por la situación económica muy difícil que estamos atravesando y por el incremento del precio de los cuadernos, libros, y demás implementos.

En el caso de los colegios estatales cuyo inició de labores esta previsto para el 28 de marzo, aún no se han planteado los útiles que necesitaran, en ese sentido apelamos a la decisión del profesor y profesora que asuma la mayor empatía posible con los padres y madres que tendrán que afrontar un importante egreso económico para comprar útiles escolares, zapatos, uniformes, zapatillas, ropa de educación física y otros productos más. En ese sentido debe primar la prudencia, no exigir mucho para evitar mayores complicaciones y permitir que el retorno a clases no ocasione que algunos estudiantes abandonen sus estudios. Es una tarea de toda la sociedad contribuir de la mejor forma para que el reinició de las actividades educativas presenciales tengo el mejor escenario posible.

SE TRABAJA ARDUAMENTE

Mientras tanto el gerente de la Gerencia Regional de Educación del Cusco, José Villavicencio Quispe, anuncio que en la fecha viene trabajando para el retorno a la presencialidad en el presente año escolar 2022, pero para ello demando a las autoridades y al pueblo a brindar el apoyo del caso.

Indico que por el momento no se tiene en óptimas condiciones los locales escolares, donde en muchos casos se debe de realizar los mantenimientos y la adecuación sanitaria para el retorno de los educandos a partir de marzo, próximo, por lo que demando al ministerio de Educación para que atienda a esta problemática.

“Para volver a la semi presencialidad, esperamos tener el compromiso de los alcaldes provinciales y distritales, los presidentes de las APAFAs, la comunidad educativa, sociedad civil, ONG, que puedan permitir dar las condiciones mínimas de retorno a la presencialidad”, refirió.

El funcionario regional, indico que este trabajo lo realiza en coordinación con la gerencia regional de Salud para ver las condiciones de adecuación de los locales escolares con la participación de las municipalidades para lo cual se emite un decreto supremo para que participen en el acondicionamiento de los espacios educativos.

José Villavicencio, fue claro en señalar que urge exigir al PRONIED del ministerio de Educación para que concluya con la construcción de muchos locales escolares en la región, que están paralizados y requieren la atención urgente y a partir de ello, volver a la presencialidad.

Más adelante, demando a cada director de Institución Educativa Estatal para que en este tiempo vean los protocolos de bio seguridad y otros, para que los estudiantes retornen a las aulas con la seguridad del caso, mientras no se tenga estos espacios, no podrá iniciarse el año escolar.

Estrategia aprendo en casa para clases virtuales se mantendrá en el año 2022

El retorno a clases presenciales y semipresenciales el próximo mes de marzo continuará siendo reforzado en el 2022 por la estrategia pedagógica Aprendo en Casa en sus plataformas web y de radio y televisión en un contexto de emergencia sanitaria a causa del covid-19, informó el viceministro de Gestión Pedagógica, Walter Hernández Alcántara.

El funcionario explicó que el retorno a las aulas de los escolares ha determinado algunos reajustes que permitirán que los estudiantes complementen sus aprendizajes presenciales y semipresenciales con lo mejor de Aprendo en Casa TV y radio, así como con recursos nuevos en la web.

Por su parte, los maestros seguirán contando con una selección de Aprendo en Casa en sus tres plataformas y así podrán planificar mejor sus experiencias de aprendizaje y el desarrollo de su labor docente, anotó.

El funcionario dijo que la web de Aprendo en Casa, que cuenta con una variedad de recursos educativos para estudiantes, familias y docentes, mantendrá su organización por ciclos, de acuerdo con los niveles y modalidades, y los usuarios podrán encontrar allí las experiencias de aprendizaje del 2020 y 2021, así como las que actualmente se están cargando en las tablets.

Asimismo, indicó que, para seguir reforzando el trabajo colaborativo entre los estudiantes, reforzar su autonomía, desarrollar competencias digitales y favorecer la comunicación entre los docentes y estudiantes, la web ofrecerá un aula virtual (Google classroom).

El funcionario señaló que Aprendo en Casa TV realizará una selección de los mejores programas de TV producidos durante el 2021 para estudiantes de Educación Básica Regular, estudiantes con necesidades educativas especiales, población bilingüe (quechua) y la familia en general.

Estos programas, que serán transmitidos de lunes a sábado a través de TV Perú y de IRTP, estarán dirigidos a estudiantes de cada uno de los ciclos de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial. Asimismo, se retransmitirán el programa de Intercultural Bilingüe y programas dirigidos a las familias a través del espacio Somos Familia.

De otro lado, el viceministro Hernández Alcántara dijo que Aprendo en Casa radio también hará una selección de los mejores programas producidos durante el 2021, que se retransmitirán de lunes a domingo a través de Radio Nacional y radios regionales, para estudiantes de cada uno de los ciclos de Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial.

De esta manera, Aprendo en Casa será un adecuado complemento para los estudiantes en esta etapa de presencialidad y también contribuirá a la recuperación de los aprendizajes de aquellos escolares que tuvieron problemas para acceder a la enseñanza remota durante la pandemia, concluyó.