La UNSAAC en los dos años de la pandemia del coronavirus no ha emitido ningún título ni bachillerato

Los estudiantes egresados de la primera casa de estudios la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ayer desarrollaron un plantón de protesta al frontis del local de Perayoc, exigiendo atención a los trámites administrativos de titulación.

Los protestantes en esta oportunidad, denunciaron que la tricentenaria en lo que va de la pandemia del Covid19, no ha titulado a ninguno de los egresados, igualmente no se dan los bachilleratos, el problema se presentan en todas las escuelas profesionales.

“El problema viene desde la anterior gestión universitaria que no supieron solucionar, perjudicándonos y estamos cansados que nos sigan meciendo por mucho tiempo, como todos saben, no podemos trabajar sin ningún título, por ello exigimos a las nuevas autoridades para que solucionen a la brevedad posible”, indicaron.

Los protestantes, informaron que son un buen número de estudiantes que son perjudicados en la titulación, todo porque no hay asistencia de los trabajadores administrativos todos ellos trabajan en forma remota, sin que solucionen el problema de titulación.

“Nosotros los estudiantes que buscamos nuestro titulo profesional, no sabemos que hacer, ni trabajar podemos porque no tenemos el bachillerato ni el título, porque la parte administrativa de la universidad desde la pandemia no trabaja, si lo hacen para mecernos, sin que nos atiendan a nuestras peticiones, por ello demandamos al rector a solucionar”, dijeron.

Más adelante los protestantes cuestionaron que la parte administrativa de la universidad cusqueña no trabaje, cuando en otras universidades del país los tramites de títulos son automáticos, el cual les quita el sueño de ser profesional.

Finalmente indicaron que si no tienen una respuesta a sus demandas, asumirán medidas de fuerza más radicales, para ello están convocando a todos los estudiantes que tienen este problema para que cierren filas y unidos luchen hasta lograr el objetivo.La UNSAAC en los dos años de la pandemia del coronavirus no ha emitido ningún título ni bachillerato