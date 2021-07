Pedro Castillo dice que su gobierno no será chavista ni comunista

Implementara señala un verdadero modelo peruano

El presidente de la República electo, Pedro Castillo, hizo un llamado a la unidad este viernes y rechazó que su Gobierno vaya a traer modelos extranjeros para implementarlos al país, sino que en cambio gestará “el verdadero modelo peruano”.

El mandatario electo sostuvo que su gestión priorizará un cambio pensando en la diversidad del país, por lo que pidió el apoyo de toda la ciudadanía. En ese sentido, descartó que su Gobierno vaya a ser “chavista o comunista”.

“Hay muchas cosas por hacer el Perú, es enorme el Perú, es rico y tiene muchas culturas, muchas etnias, muchas experiencias y mucho recurso humano. Es necesario dejar claro una posición clara como peruanos, como hombres de esta Patria, ayúdennos a gestar el verdadero modelo peruano”, indicó.

“Rechazo rotundamente que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo venga de donde venga, vamos a combatir los modelos que se han estigmatizados y es falso toda intención de odio que se ha sembrado acá”, añadió.

SOBRE CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

Pedro Castillo también precisó que respetará la institucionalidad del país y se refirió nuevamente al cambio de la Constitución. Según explicó, será la propia gente la que decida si es necesario realizarse una modificación. “En ese marco debo decirles que estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando esta Constitución, una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que la evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sea el pueblo que la determine”, sostuvo.

PRIMERA LUCHA CONTRA PANDEMIA

El presidente electo sostuvo que la primera lucha de su gestión será por la salud de los peruanos frente a la pandemia de la covid-19 y por la economía. “Primero está la salud, la vida de los peruanos. Nuestra lucha empezará por allí y por ver la manera de vacunar a todos los peruanos y reactivar la economía del pueblo”, expresó el electo mandatario.

Según remarcó, el peruano hoy no piensa tanto en la política sino en cómo llevar un pan a la boca, cómo recuperar a su familiar que está en el hospital. “En este gobierno nadie se quedará atrás”, indicó.

Castillo agradeció la confianza de los electores depositada en él y el partido Perú Libre y ratificó su llamado a “la más amplia unidad” de todos los partidos, gremios, organizaciones sindicales, comunidades originarias e indígenas, y el pueblo organizado para trabajar por el país.

“Hago un llamado para hacer un Perú más comprometido, más humano, de cara al Bicentenario”, manifestó tras enfatizar que no defraudará a los peruanos.

El mandatario electo subrayó, además, su compromiso por la gobernabilidad y la Constitución, la cual consideró debe ser dejada a evaluación del pueblo.

Señaló, asimismo, que como autoridad corresponde pensar en los más necesitados, en los peruanos que habitan en zonas donde no llega el Estado.

Remarcó, en ese sentido, que trabajará para que todos tengan las mismas oportunidades y que las nuevas generaciones tengan oportunidades de trabajo y esperanza.

GABINETE CON GENTE LEAL

En la ceremonia de la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones a Pedro Castillo, este se pronunció sobre la elección de su futuro gabinete ministerial. En ese sentido, llamó a profesionales, técnicos y políticos a sumarse, pero con «lealtad».

«Hay muchos profesionales, muchos técnicos, muchos políticos, que se han venido sumando. Y de aquí reiteramos a la fuerza viva del país para que se sigan sumando, con su experiencia, pero con lealtad», señaló

A su vez, el profesor ratificó, que el trabajo que viene haciendo su equipo de transferencia es completamente ad honorem. Por ello, aseveró que ninguno de ellos está ahí para buscar trabajo en su gobierno.

Por otro lado, Pedro Castillo señaló que «entiende» que unas elecciones puedan causar alborotos o movimientos políticos, pero es momento de dejar todo atrás y trabajar en unión.

DESCARTAR ODIOS E INTOLERANCIAS PIDIO TITULAR DEL JNE

Por su parte el presidente del JNE, Jorge Luis Salas, defendió la limpieza del proceso electoral que culminó con la elección de Pedro Castillo como presidente de la República y pidió a las fuerzas políticas descartar “odios e intolerancias” y caminar con “la esperanza de un Perú unido, inclusivo y más democrático.

“Rechazamos absolutamente que el sistema electoral se hubiera confabulado para defraudar o haya tolerado un fraude”, señaló. “La observación experta de entes eficiente e imparciales ha determinado que no hubo tal cosa”, recalcó.

En ese sentido, indicó que, contrariamente a lo que señalaron algunos sectores, “no hay evidencia seria de fraude”. Este discurso “lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía”, manifestó.

“Con ello se ha dañado la institucionalidad el país” añadió Salas, quien recalcó que, pese a estas versiones “no hay incidente registrado en mesas de sufragio de impugnación de identidad de miembros de mesa o de electores, ni se conoce de denuncias sobre suplantación de votantes ante la Policía y la fiscalía”.