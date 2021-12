Ministro de Salud señala que Martin Vizcarra podrá recibir nueva vacuna

A pesar que días atrás informo que ya se había colocado 4 dosis

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que no se excluirá a nadie de la campaña de vacunación contra la covid-19 en el país, en ese sentido, dijo que todas las personas involucradas en el acceso irregular a la vacuna de Sinopharm también podrán inocularse.

“Ya dimos la disposición para que las personas que están inmersas en este problema del «vacunagate» puedan vacunarse, acá no se excluye a nadie de la vacunación. Todo lo contrario, hacemos todos los esfuerzos para que las personas vayan y se vacunen”, señaló a la prensa.

En ese sentido, también se pronunció sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien anteriormente señaló que no podía ingresar a espacios públicos cerrados al no poder recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer por no estar registrado en el padrón del Ministerio de Salud (Minsa).

“Hemos pedido información a Cayetano Heredia porque no sabemos el registro de vacunas que varias personas han recibido al margen de la vacunación oficial. (Solicitamos) que Cayetano Heredia nos envié y transparente esa relación”, expresó el ministro Cevallos.

“Cualquiera tiene el derecho de ir y se puede vacunar, lo que necesitamos es el registro para saber cuántas vacunas se están recibiendo. El derecho a la vacunación es para todos los ciudadanos”, agregó.