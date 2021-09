Ministro de Justicia considera que Cerrón es una influencia negativa en el Gobierno de Pedro Castillo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró que el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es una influencia negativa en el Gobierno de Pedro Castillo. En esa línea, Torres reveló que el mandatario mantuvo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, porque de lo contrario se iba a considerar que el Ejecutivo estaba a cargo de Cerrón y no de Castillo.

“Para mí Vladimir Cerrón sí es una influencia dañina para el Gobierno, porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo.

“¿Quién dijo que el premier ha triunfado al pedirle la renuncia al ministro de Trabajo? Vladimir Cerrón. ¿Qué hubiese hecho todita la prensa si al día siguiente Pedro Castillo cesa al ministro? Ah, en el Perú no gobierna Pedro Castillo, sino Cerrón”, señaló.

En otro momento, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consideró que las presuntas vinculaciones de Iber Maraví con Sendero Luminoso “son un cuentito” y dijo creer que el Parlamento se “está demorando mucho” en interpelar al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Las vinculaciones de Iber Maraví con Sendero Luminoso, es un cuentito porque él estaba estudiando en una universidad pública en Ica, eso es un cuentito, la cuestión es que a él no lo han sentenciado”, manifestó.

“Como ha dicho el presidente, que se investigue rápidamente eso, y entonces, eso ya está en el Congreso de la República que en vez de protestar, en vez de reclamar, debe actuar rápidamente y aclarar este hecho. Bueno para mi sí [el Congreso] se está demorando, mira cuánto tiempo se está demorando”, indicó.