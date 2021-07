Mañana entregan credenciales al presidente electo Pedro Castillo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este viernes 23 de julio a las 16:00 horas entregará las credenciales al presidente electo Pedro Castillo y a la primera vicepresidenta electa Dina Boluarte.

El pasado lunes por la noche, el titular del JNE, Jorge Salas Arenas proclamó como presidente electo a Castillo Terrones en una ceremonia virtual, donde también participó la premier Violeta Bermúdez.

Mientras tanto ayer se precisó que Dina Boluarte presidirá por parte de Perú Libre la comisión de transferencia, decisión que se adopto ayer y de inmediato se comunico oficialmente a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Horas ante la vicepresidenta electa en entrevista al canal Bolivia TV, aclaró que su partido Perú Libre están proponiendo hacer un referéndum para poner en consulta a la población peruana y que decida si se va a hacer una asamblea constituyente.

Asimismo, explicó su organización impondrá en el gobierno de Pedro Castillo «un gabinete sereno, sobrio, técnico y profesional para poder enfrentar» los problemas que aquejan al Perú como la crisis sanitaria, la debacle económica y el proceso de vacunación contra la covid-19.

En otro momento, que desde el día de la transferencia de mando esta gestión se preocupará en «llegar a los que no tienen agua, con los que no tienen luz, con los más olvidados» que no han gozado de la prosperidad económica.