Junta de expertos analizara si es necesaria aplicación de una tercera dosis a peruanos

Tendrán información privilegiada de laboratorios de las vacunas anticovid 19

Una junta expertos analizará a partir de la desde si resulta necesaria la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la población peruana, señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

En declaraciones a la prensa, el ministro dijo que es un tema que debe evaluarse porque ello implica elegir el momento y el tipo de vacuna que deberá aplicarse, pero desde ya ratificó que la prioridad ahora del ministerio es terminar con la inmunización de la segunda dosis a toda la población objetiva.

“Tenemos que evaluar no solamente el momento oportuno de poder iniciar este tipo de aplicaciones (la tercera dosis), sino además el tipo de vacunas que tendríamos que elegir, por eso el ministerio ha convocado a una junta de expertos para hacer una evaluación de este tema”.

“Esto (la tercera dosis) está en evaluación, no es un tema que se descarta, pero nuestra prioridad en este momento es avanzar en la vacunación para que nuestra gente, nuestros compatriotas, tenga las dos dosis en el país. No podemos estar especulando con una tercera dosis y generando una expectativa en la población, cuando todavía no completamos la segunda dosis, que está demostrado que protege”, enfatizó.

La tercera dosis es un tema de evaluación en diversas partes del mundo, donde algunos países ya empezaron a aplicarla, en tanto que otras naciones están en proceso de toma de decisiones. En la región, Chile y Uruguay están en el primer grupo, a los que se suman Alemania, Francia, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

La semana pasada la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) resolvió la aplicación de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer solo a los mayores de 65 años y la población con comorbilidades.

Aquí en el Perú, el Colegio Médico del Perú (CMP) es una de los impulsadores de la tercera dosis al personal médico, que ya fue inmunizado a inicios de año con dosis de Sinopharm.