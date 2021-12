Irregularidades con el carne de vacunación será denunciada de inmediato señala el MINSA

Toda situación considerada anómala con respecto al carnet de vacunación contra la covid-19 será denunciada inmediatamente a las autoridades, informó el Ministerio de Salud (Minsa), al recordar que desde hoy entrará en vigor la exigencia de contar con doble vacunación para ingresar a espacios cerrados en todo el país.

Con respecto a las denuncias recientes de intentos de falsificación de carné de vacunación, Gabriela Jiménez, directora nacional de Inmunizaciones del Minsa, destacó que cualquier situación anómala respecto a este documento oficial «será denunciada inmediatamente». “La Oficina General de Tecnologías de la Información del Minsa hará una modificación continua del código QR. Significa que si hoy tengo uno, al día siguiente va a ser otro. Entonces si alguien me cobra por darme un carné falsificado, eso me durará un día porque, al siguiente día, el código QR va a cambiar”.

La directora Nacional de inmunizaciones del Minsa apeló a la responsabilidad y buena conducta de la ciudadanía, a la que pidió llevar el carnet porque se trata de nuestra propia seguridad personal.

«Si por alguna razón intento burlar a quienes me están supervisando, básicamente me estoy engañando a mí mismo y me estoy exponiendo al riesgo (de un posible contagio de covid-19)”.

Indicó que se ha dado el tiempo suficiente para que las personas puedan cumplir con este requerimiento y que la medida anunciada se aplicará invariablemente a partir de mañana, 10 de diciembre y no el 15 de diciembre como se anunció en un primer momento.

“Se ha adelantado la fecha debido a razones de orden epidemiológico. Las últimas semanas se han ido notificando un incremento de casos, primero en 6 y luego en 9 regiones. Tenemos varias provincias que en este momento están en riesgo y alerta de incremento de casos. No estamos en tercera ola, pero existe un alto riesgo de ocurrencia, por tanto todo empieza a regir a partir de mañana”.

Gabriela Jiménez indicó que la exigencia de la doble vacunación abarca también a quienes laboran dentro de espacios cerrados.

“La directiva del Ministerio de Salud aplica para los centros laborales. Por ello está establecido que las organizaciones públicas y privadas que tengan más allá de 10 trabajadores deben hacer todos los trámites respectivos a fin de que sus áreas de trabajo cumplan la norma y se establezca la vigilancia y el seguimiento de esta”.

Adelantó que se ha conversado con la Sunafil y el Ministerio de Trabajo a fin de que los comités de salud y seguridad de las empresas vigilen su cumplimiento, resaltando que la prevención de los casos de covid-19 no es algo nuevo.

CÓDIGO QR

La directora Nacional de Inmunizaciones del Minsa recordó a la población que la directiva del Ministerio de Salud sobre la exigencia de presentar el carné de vacunación detalla claramente que puede presentarse la versión física como electrónica.

“Hemos creado un aplicativo y ya lo vamos a tener todos, de tal manera que sea de fácil acceso y verificación para ingresar al espacio laboral o donde va a hacerse el control. Es muy rápido”.

Cada organización, entidad o empresa será la responsable de fiscalizar el cumplimiento de la norma. “Ya lo hemos practicado durante la primera y segunda ola. Se medía la temperatura, se daba tiempo para la higienización de las manos, el distanciamiento social. Estas mismas personas son las que estarán capacitadas (para la fiscalización de las nuevas disposiciones).

La experta recomendó guardar la imagen del QR del Carné a modo de fotografía en el móvil o celular. De lo contrario, añadió, descargarlo cada vez que algún vigilante o supervisor lo solicite a la entrada de cada establecimiento.