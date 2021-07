“Hemos trabajado para devolverle la confianza a la población peruana”

Señalo Sagasti en su ultimo mensaje

Durante su último mensaje a la Nación, el presidente de la República, Francisco Sagasti, manifestó que el principal propósito de su gobierno ha sido trabajar por devolverle la confianza y la esperanza a la ciudadanía. “Si algo hemos hecho en el Gobierno de Transición y Emergencia, es cumplir con lo que prometimos. No hemos prometido nunca lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Esta es la manera de devolverle la esperanza y la confianza a toda la ciudadanía. (…) Espero que hayamos avanzado al menos un poco en esta dirección”, expresó.

En ese sentido, destacó que su gobierno ha quintuplicado la cantidad de plantas de oxígeno medicinal a nivel nacional, y que ha asegurado la cantidad suficiente de vacunas contra la covid-19 para inmunizar a toda la población antes de fin de año.

“Además de eso, hemos organizado un proceso de vacunación que está tomando cada vez más velocidad y aplicando todas las vacunas a medida que nos van llegando”, agregó.

No obstante, el mandatario remarcó que la población debe seguir respetando los protocolos de bioseguridad, como el correcto uso de la mascarilla y el distanciamiento social, incluso después de inocularse, con el fin de disminuir los efectos de una eventual tercera ola.

Asimismo, el presidente Sagasti señaló que el país aún tiene un largo camino por recorrer en el presente Bicentenario, por lo que invitó a los jóvenes a seguir trabajando por el bienestar de la sociedad.

“Quisiera convocar a la juventud, a los jóvenes de todas las edades, para que se comprometan y participen activamente en mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y peruanas. Eso implica, entre otras cosas, involucrarse en la vida política”, destacó.

Por último, el jefe del Estado reflexionó sobre la forma en cómo se ha desarrollado su gobierno en los últimos meses, y manifestó que un gobernante debe tomar sus decisiones basándose en sus principios y en la honestidad.

“Uno tiene que ser consciente que, al decirle sí a alguna cosa, al mismo tiempo le está diciendo no a otras. No tenemos todos los recursos, el tiempo no es infinito, las finanzas no son infinitas, y por lo tanto tenemos que escoger. Escojamos con valentía, principios, valores, honestidad y aspirando a convocar a todos los que tengan vocación de servicio”, refirió.

CEREMONIA UNIDOS POR EL BICENTENARIO

Momentos antes del mensaje a la Nación, el presidente Francisco Sagasti, participó en la ceremonia Unidos por el Bicentenario, y mencionó que la diversidad del país se manifiesta en diferentes formas.

“El Perú es un país que se caracteriza entre todas las naciones del mundo por ser megadiverso. El Perú es un país diverso por su gente, sus culturas, sus civilizaciones milenarias y sus pueblos solidarios y profundamente amigables”, expresó.

En ese sentido, manifestó que, en esta nueva etapa del Perú, se deben establecer puntos en común para llegar a consensos y trabajar por la unidad de todo el país; y destacó la importancia de colaborar entre todos los países para solucionar los grandes problemas de la actualidad.

“Estamos en una situación muy compleja que requiere la colaboración de todos los países con una equidad en el acceso, no solo de vacunas, sino a los servicios médicos que nos permitirá enfrentar, al mundo entero, la amenaza que representa esta pandemia”, indicó.

Por último, el mandatario remarcó que, en este Bicentenario, todos los peruanos deben contribuir con el futuro del país con el objetivo de luchar por el desarrollo económico, el medio ambiente y en contra de la discriminación.

La ceremonia también contó con la presencia de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; el rey Felipe VI de España; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; entre otras autoridades.