El discurso presidencial bajo la lupa de analistas cusqueños

Tras el mensaje presidencial de Pedro Castillo y la designación de su gabinete en medio de hechos controversiales, los analistas políticos de la corporación El Diario expresaron extensamente su punto de vista. Bernardo Dolmos, Tino Santander, Xavier Aparicio y Alatrista evaluaron el inicio de gobierno de Perú Libre.

Ramiro Alatrista

El doctor Alatrista, señaló que el discurso presidencial estuvo lleno de propuestas inconexas que no se entendía bien lo que se quería hacer. “Sin embargo, se dijo algunas ideas que motivó de inmediato el incremento del dólar, por ejemplo, se generó una incertidumbre total y general, lo que es negativo”, dijo.

Lamentó además la forma tan equivocada de iniciar un gobierno, señalando que muchos de los que votaron por él están en estos momentos en la duda de haberlo hecho.

Asimismo, afirmó que el Cusco fue defraudado una vez más en este primer mensaje, el presidente Castillo no dijo nada a pesar de que fue la segunda región en respaldar su candidatura. “Los grandes proyectos inconclusos no han sido mencionados en su discurso”, puntualizó.

Añadió que el presidente prefirió hablar de nuevos mega proyectos a nivel nacional como la construcción de las vías férreas que requieren de por lo menos dos años de estudios previos.

Sobre su anuncio de dejar Palacio de Gobierno y convertirlo en un museo, dijo que es simplemente una copia de regímenes como el Cubano o Venezolano, similar circunstancia se marca con el uso de su traje para la juramentación, “igual al de Maduro y Evo Morales”.

Sobre los ministros designados, criticó las expresiones respecto al terrorismo y a los regímenes de Cuba y Venezuela por parte del Presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, a lo que se agrega su evidenciada actitud misógina y machista.

Se refirió también a la presencia de Vladimir Cerrón en el gobierno, señalando que esta prácticamente instalado como gobernante en la sombra, cuando Pedro Castillo aseguró que no estaría “ni como portero” en el gobierno.

Tino Santander

Para el sociólogo Tino Santander El mensaje también fue confuso señalando que se inició con indigenismo sobredimensionado, innecesario que se tradujo en confrontación sin sentido con España, por ejemplo.El

El discurso en general de todo el gobierno de Peru Libre es de los años 60, haciendo hincapié únicamente en lo andino, que en la realidad no es la representación del país, porque el Perú no es única y exclusivamente andino.

“De otro lado se habla de combatir a la oligarquía financiera, pero no hay ninguna medida concreta para hacerlo, no se anuncia nada salvo las referentes al Banco de la Nación para que entre en la competencia del sector financiero privado”, manifestó.

Durante el discurso se anunció la construcción del tren Andino, pero no se dice como se hará, con que fondos y que modalidad señalando en general fue un mensaje no solamente mal leído, sino que requiere de mucha aclaración.

“Pedro Castillo con esa posición de conmiseración y de auto compasión expresada en la primera parte de su discurso, no se si esté preparado para estas ligas mayores, ser jefe de estado requiere salir del discurso electoral, o sindical”, dijo.

Para el analista todo esto, llevará a promover una asamblea constituyente en las calles, es decir organizaciones sociales redactaran la constitución, “esto me parece infantil en un mundo que es totalmente diferente al mundo de los años 60”, dijo, al tiempo de indicar que se anuncian cosas que finalmente resultan fantasías, porque no se sabe cómo se ha de concretar.

En los últimos días, desde la juramentación el 28 de julio simplemente se está jugando al pelotazo y todo terminará en incumplimiento de promesas hacia el pueblo.

Calificó el accionar del nuevo gobierno como locura y esquizofrenia llevará al país a la violencia y el enfrentamiento. “Tenemos que ser un poco más serios y corregir todo, lamento mucho que el Perú este al borde del suicidio”, afirmó.

Bernardo Dolmos Bengoa

Para el ex parlamentario Bernardo Dolmos, el inaugurado gobierno de Perú Libre y Pedro Castillo debe recibir el beneficio de la duda. “Hay que dejarlo trabajar, esperemos los 100 días para una primera evaluación”, dijo.

Antes de referirse al mensaje presidencia y el inicio de gestión con la designación del gabinete, resaltó los hechos que se produjeron en el nuevo Congreso.

“Creo que hay un hecho anecdótico cuando se denomina la mesa directiva del congreso, esta vez es el grupo golpista el que excluye a Perú Libre el partido de gobierno y se elige una mesa directiva en la que no está Peru Libre”. Dijo señalando que queda zanjada la alianza de la ultra derecha.

“Sobre el mensaje debo decir que fue histórico y simbólico, esperanzador ratificándose en los compromisos electorales, plantea la modificación de la constitución respetando la normatividad vigente, hasta este momento todo bien”, dijo.

Continúa recordando la presentación y juramentación del cusqueño Guido Bellido como premier señalando que lo satanizan de inmediato en los grandes medios de comunicación. “Señalan la existencia de apología al terrorismo en una entrevista, donde no la hay, no hay apología al terrorismo, lo que sucede es que los grandes medios quieren ponerle los ministros al Presidente de la Republica, elegido por el pueblo como tal”.

Critica también el orquestado ataque al joven ministro de agricultura que es otro cusqueño, propuesto por la Confederación Nacional Agraria, “nosotros creemos que se les debe dar una oportunidad a estos jóvenes profesionales cusqueños”, indica al tiempo de advertir que pretenden generar la ingobernabilidad del gobierno de Castillo, cuando lo que se debe hacer es escuchar al gabinete en el marco de su presentación en el Congreso.

“El cusco debe aprovechar la presencia de cusqueños en el gabinete, para atender temas de agricultura, turismo, hidrocarburos, el gas de Camisea y otros”.

Concluyó señalando que las primeras acciones del nuevo gobierno, deben centrarse en el tema de salud con la vacunación masiva, otra acción debe ser el ingreso del Estado en la empresa. “hay que dejarlo gobernar y veremos lo que pasa después”

Javier Aparicio

El analista de la Corporación El Diario dijo que una de las primeras sorpresas ha sido la juramentación con un traje típico de Venezuela y no de nuestro país.

Indicó también que Vladimir cerros se impuso a todas luces, en la conformación del gabinete, “en realidad para muchos no fue una sorpresa que personal vinculadas al partido haya sido designados, porque es Cerrón quien se impone a Pedro Castillo”, sostuvo.

Sobre el mensaje presidencia, dijo que el Presidente Castillo anuncio que a fin de año un 70% de la población estará vacunada, “vale decir 25 millones de peruanos, eso está grabado, por otra parte, se anuncia 700 soles para familias vulnerables que también esperamos se concrete”, dijo.

Asimismo, se refirió al anuncio del cierre de la brecha sanitaria. “En los primeros 100 días de gobierno, ha dicho el Presidente que se ejecutaran obras de saneamiento y se cerrada la brecha del agua al 100%. La brecha en infraestructura de saneamiento básico es de un aproximado de 25 mil millones de soles, es una oferta muy grande para los primeros cien días”, dijo.

Recordó también el anunciado servicio militar obligatorio, repoblamiento de ganados a nivel nacional, ingreso libre a universidades estatales y particulares etc, etc. “Sin embargo no ha dicho el cómo se concretará cada uno de estos anuncios”, añadió.

En este contexto dijo que todos estos anuncios reflejan una falta de claridad en lo que se pretende hacer, “hay una falta total de gobernabilidad por parte de Perú Libre”, sostuvo al tiempo de advertir que hay actos que no se pueden cometer, cuando has tenido una votación no contundente y mayoritaria”, sostuvo.

Puntualizó que el congreso tiene la responsabilidad de ser el contrapeso necesario en un gobierno que ha iniciado con mal pie.