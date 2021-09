Contralor sustento proyecto para requisitos mínimos que deben tener ministros de Estado

Así como para designados como funcionarios de confianza

El contralor Nelson Shack Yalta sustentó en la Comisión de Constitución del Congreso la propuesta legislativa que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y el servicio público de funcionarios de libre designación y remoción, y personal de confianza.

Shack enfatizó que la Contraloría tiene la misión de velar por el buen uso de los fondos públicos, lo cual se ve perjudicado no solo por la corrupción, sino por las malas decisiones que pudieran tomar los funcionarios.

En ese contexto, subrayó, se necesita que todos los altos funcionarios tengan un perfil mínimo, garantizando un nivel de experiencia, así como otros elementos importantes de estandarización.

«Es importante que se empiece a resolver el problema de captar y retener personal calificado en el Estado», afirmó.

Advirtió que no es posible que personas que realizan la misma función o cargo tengan un perfil diferente, dependiendo, por ejemplo, de en qué gobierno regional se desempeñan. En este caso, dijo, se debe evitar que cualquier funcionario de pliego cambie a sola firma el perfil de los puestos.

«Fijemos por nivel un perfil mínimo, establecido en la ley, de manera que nada lo pueda cambiar, con lo cual ningún funcionario pueda modificar ese estándar mínimo. Ese estándar debe contener habilidad, conocimiento y actitud», señaló.

Shack precisó que la iniciativa legislativa incluye a todos los altos funcionarios, no solo ministros de Estado, sino también a los viceministros y aquellos titulares de entidades como jefes de órganos y directores.

«Ser jefe debería tener como requisito educación superior completa, no significa que quien no tenga educación superior no pueda ser trabajador público, sino que no pueda ser jefe», explicó.

Aclaró también que el proyecto de ley no aplica a funcionarios nombrados o a los que se encuentran en carreras especiales como en el Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros.