Edición Impresa | Sábado 28 08 2021 – 12 páginas

PORTADA

PRIMERA NOTICIA

En ocho vacunatorios de la Ciudad Imperial para primera y segunda dosis

Hoy vacunación para mayores de 50 años y mañana el turno del grupo entre 40 y 49 años

SEGUNDA NOTICIA

Cusco y Arequipa suman esfuerzos para mejor reactivación económica

NOTICIA PRINCIPAL

Titular de la PCM dice que Poder Ejecutivo responderá sí parlamentarios intentan censuras.

Habrá cuestión de confianza si Congreso interpela a ministros

Tras recibir respaldo de mayoría del Congreso premier deja entrever que no aceptaran cuestionamientos.

“Si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. Esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa”, aseguro.

FOTON PRINCIPAL

Tragedia en Huallpachaka

16 trabajadores entre varones y mujeres de empresa minera

Las Bambas encuentran trágica muerte al despistarse bus que los trasladaba. Otras dos personas quedaron en grave estado de salud.

NOTICIA AL COSTADO

En caso interesados busquen ser candidatos de otras agrupaciones

JNE reitera que 3 de octubre vence plazo para renuncias a partidos

TITULARES INFERIORES

PRIMER TITULAR

Tras inacción en primeras semanas gobierno intensifica gestiones para mas vacunas

SEGUNDO TITULAR

Gobernador Benavente demanda a Bellido aceptar sugerencias del Congreso

TERCER TITULAR

Especialistas aseguran que dólar recién bajara de precio en diciembre

CONTRACARATULA

PRIMERA NOTICIA SUPERIOR

Ministro de Agricultura reitera que II reforma agraria no es expropiación de tierras

SEGUNDA NOTICIA SUPERIOR

Coordinan acciones para que en octubre se vacune a todos los docentes del país

FOTON PRINCIPAL

Choferes de fatídica unidad entre victimas fatales

Bus tras despistarse cayó a profundo abismo

SEGUNDO FOTON PRINCIPAL

En vibrante partido cuyo resultado final fue de 2 a 2

Cienciano y Cusco FC empataron

