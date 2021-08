Edición Impresa | Jueves 26 08 2021 (Incluye Crónica Judicial) – 20 páginas

PORTADA

PRIMERA NOTICIA

Sesión del Pleno se inicia a las 09.00 horas en medio de expectativa

Hoy gabinete ministerial acude al Congreso para cuestión de confianza

SEGUNDA NOTICIA

Traslado de cabecillas terroristas a penales de menos seguridad genera alta preocupación.

NOTICIA PRINCIPAL

Personal de Hermes brindaron testimonios no similares sobre el “asalto” que soportaron en vía a Quillabamba.

Contradicciones que generan mas dudas

PNP los ha interrogado por separado y al registrarse versiones diferentes decidieron que queden detenidos.

Inclusive no saben cómo explicar porque detuvieron el camión blindado cuando un auto particular les cerro el paso y porque no cumplieron protocolos establecidos.

FOTON PRINCIPAL

Bomberos multiplican esfuerzos

Irresponsables siguen provocando incendios forestales. Ayer dos se registraron en la Ciudad Imperial y también hubo emergencia en Calca. Labor inmediata evito que en sector Ernesto Gunter fuego devaste bosque cercano a Kenko.

NOTICIA AL COSTADO

Y en provincias suspenden inmunización porque no han llegado dosis contra Covid 19

Incomodidad en centros de vacunación por falta de adecuada información

TITULARES INFERIORES

PRIMER TITULAR

Convencianos en marcha de protesta pidieron a Anta respetar acta de acuerdos

SEGUNDO TITULAR

Gobierno impulsara masificación de gas natural en Arequipa

TERCER TITULAR

Gobierno financiara proyectos de modernización de mercados del país

CONTRACARATULA

PRIMERA NOTICIA SUPERIOR

Montesinos quedo recluido en zona de alta seguridad del penal Ancon II de Lima

SEGUNDA NOTICIA SUPERIOR

Congreso investigara situación de hospitales con construcción paralizada

FOTON PRINCIPAL

Aplico municipalidad del Cusco en el transporte urbano de Cusco

Mas de 500 actas sancionadoras para infractores a normas vigentes

SEGUNDO FOTON PRINCIPAL

Para encuentro con Cusco FC que se protagonizara mañana

Cienciano pide árbitros FIFA

NOTICIAS A LOS COSTADOS