NADA ESTÁ DICHO PARA CUSCO F. C.

FPF CONFIRMA QUE CIENCIANO TENIA INSCRITO OFICIALMENTE A SU PLAYER

Semanas atrás el TAS había declarado nulos los nuevos estatutos de la FPF, sin embargo, dicho ente hizo caso omiso a ello, permitiendo que se lleven a cabo votaciones para aprobar la modificación de los mismos.

La mayoría de clubes de la Liga 1 votó a favor de esta modificación, pero instituciones como Cienciano, Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal, no solo votaron en contra, sino que decidieron presentar un recurso para pedir la nulidad de los acuerdos de la Asamblea de Bases Extraordinaria del 22 de octubre del 2021.

Asimismo, a través de sus redes sociales informaron que ante el TAS serán representados por los abogados españoles Gorka Villar, Juan de Dios Crespo y Agustín Amorós. Asimismo, el letrado peruano Julio García y los propios de los clubes también se harán presentes.

Si bien no se unió al pedido de estas cuatro instituciones, Universitario de Deportes había optado por no asistir a la Asamblea de Bases por considerar que esta no tenía sustento.

En tanto que, desde Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano, señalaron que sus reclamos en contra de la FPF “obedecen a un genuino propósito de que el fútbol peruano se desarrolle en un marco de absoluta institucionalidad, legalidad y ética”.

RECLAMO DE CIENCIANO TENDRÍA ECO Y TODO CAMBIARÍA

Cuando todo hacía suponer que la gente de Cusco Fútbol Club ya había asegurado su permanencia en Liga 1 para el 2022, se pudo conocer que este miércoles 24 de noviembre se ingresará un recurso de revisión ante la Comisión de Justicia de la FPF por los puntos que ganó en mesa por el caso de Mathias Carpio de Cienciano.

Por lo pronto, en resolución emitida el 17 de noviembre, la Sala A de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF resolvió lo siguiente: «Admitir la solicitud del jugador Mathias Peter Carpio Ferro y tener por formalizada su inscripción como jugador del club Cienciano a partir del 25 de julio del año en curso».

Se espera que este miércoles el jugador, Cienciano, el propio jugador Carpio o club San Martín, por considerarse como tercer perjudicado, podrían ingresar el recurso de revisión ante la Comisión de Justicia de la FPF para que valoren lo resuelto en la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF como prueba nueva.

No se descarta que Cienciano mantenga su posición de ir hasta el TAS para que se resuelva este caso de Mathias Carpio.

En caso que la CJ de la FPF revise el caso y falle en contra de Cusco Fútbol Club, el equipo cusqueño perdería la categoría automáticamente, tomando en cuenta que se quedaría con 23 puntos y faltaría ver cómo quedarían San Martín y Binacional, tomando en cuenta que el ‘Poderoso del sur’, bajo esta figura, no debió jugar la revalidación sino el equipo santo. Tremendo problema se podría venir.