Vehículos particulares están autorizados para circular el próximo domingo día de elecciones

Los vehículos particulares podrán circular con normalidad este domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta electoral, con el fin de que todos los votantes tengan facilidades para trasladarse a su centro de sufragio.

Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, durante la conferencia de prensa que ofreció junto a los titulares de la Mujer, Silvia Loli, y del Ambiente, Gabriel Quijandría.

Bermúdez recalcó que el domingo 6 de junio los votantes peruanos podrán circular sin restricciones y recordó que la mayoría de locales están próximos a nuestro domicilio gracias a las facilidades brindadas por la ONPE para elegir el lugar de votación.

“Probablemente no necesitaremos hacer uso de nuestro vehículo particular, pero sí tuviéramos que trasladarnos, ese día está permitida la circulación de vehículos particulares, y también podemos ir en bicicleta, en transporte público, taxis, etc.”, anotó. Cabe recordar que en Lima y Callao está prohibido sacar los vehículos particulares los domingos debido a que ambas ciudades se encuentran en nivel de riesgo “muy alto” frente al covid-19; sin embargo, dicha disposición no se acatará este domingo 6 por elecciones.