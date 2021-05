UTEA tiene un rector oficialmente reconocido por la SUNEDU

La Universidad Tecnológica de los Andes, en la fecha cuenta con un Rector encargado, reconocido por la SUNEDU. Se trata del doctor Humberto Arévalo Mezarina, y con su designación, se pone fin a un largo proceso de conflictos generado por el ex rector Ramiro Trujillo, quien, buscando su propio beneficio, pretendió enquistarse en el cargo, a pesar que docentes, estudiantes y padres de familia, le pedían que se retire, por el bien de la referida casa de estudios superiores de la Región Apurímac.

Las tomas de locales, las marchas y exigencias de los alumnos; hicieron que finalmente, después de varios meses de ardua lucha, la autoridad máxima de la SUNEDU, pusiera las cosas en orden con la determinación de designar a un rector encargado, el mismo que fue presentado en forma oficial el viernes 21 de mayo pasado, cuando ingreso al local del campus de la UTEA, en Abancay, junto al Dr. Toribio Tapia Molina, Decano de la Facultad de Ingeniería y por el doctor Edison Huarcaya Carazas, Fiscal Provincial de Prevención del Delito de Abancay.

El flamante Rector estará en el cargo hasta el 30 de setiembre del presente año, como lo determina la resolución de la SUNEDU y de inmediato se reunió con los trabajadores docentes y no docentes, de quienes luego de un diálogo, recibió el pleno respaldo indicándoles que las actividades académicas y administrativas, se desarrollarán con total normalidad siguiendo los protocolos sanitarios dispuestos por el Gobierno Nacional, con lo que se garantiza el normal desarrollo del semestre académico.

Por su parte representantes de los estudiantes, reprocharon la negativa actitud del ex rector Ramiro Trujillo, de pretender perpetuarse en el cargo, cuando su función ya había finalizado el 10 de abril, criticándole el hecho de haber constituido la Asamblea Universitaria, con personas ajenas a la universidad, además rechazaron los costos de las pensiones que son exagerados, tomando en cuenta que los alumnos, no hacen uso de las instalaciones, servicios, ni bienes de la universidad y lo más grave dijeron, es el hecho de dejar que los alumnos de Derecho, no pudieran realizar sus estudios por falta de decano y docentes, además de muchas otras irregularidades cometidas.

Todo ello, hizo que finalmente la autoridad deje de lado a Ramiro Trujillo y formalice la encargatura del rectorado, al doctor Humberto Arévalo, quien durante la reunión con alumnos, docentes y trabajadores administrativos; precisó que la victoria no era de él, sino de toda la población estudiantil y que pondrá orden para que todo se desarrolle con armonía.

“Yo les agradezco vuestro apoyo y respaldo, y les felicito por toda la lucha para lograr esta victoria. Yo solamente quiero ofrecerles un desarrollo académico, con total transparencia. Con total responsabilidad y estarán las puertas abiertas de la universidad. Ya no queremos que nuestra universidad esté cerrada para nadie y se muestre como si fuera un centro carcelario, lleno de cadenas”, puntualizó el Rector encargado.