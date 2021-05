Sector minería e hidrocarburos crecieron 15.37% en marzo 2021

Permite fortaleza económica en tiempos de pandemia

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que en marzo del 2021 el sector Minería e Hidrocarburos creció 15.37%, en comparación con igual mes del 2020, según se indica en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Cabe precisar que, en marzo de 2020, periodo de referencia para calcular la variación del sector productivo en marzo del 2021, se declaró el estado de emergencia sanitaria en el país, producto de la pandemia del covid-2019, en el cual se dispuso a partir del 16 de marzo, la suspensión de la mayoría de las actividades, excepto las actividades esenciales.

El resultado mensual estuvo influenciado por el comportamiento positivo del subsector minero metálico (20,44%), debido a la mayor producción de estaño (110,3%), hierro (76,5%), plata (36,1%), zinc (26%), molibdeno (21,5%), cobre (19,6%) y oro (3,5%).

Por el contrario, el subsector hidrocarburos disminuyó en 10,08%, debido al menor nivel de extracción de petróleo crudo (-31,1%) y líquidos de gas natural (-7,2%); mientras que, gas natural aumentó en 18,2%.

CONSUMO INTERNO DE CEMENTO

En el tercer mes del presente año, el consumo interno de cemento aumentó 145,34%, resultado favorable por octavo mes consecutivo.

Este resultado está asociado al plan de reactivación económica dispuesto en julio 2020, que autoriza la reanudación de todos los proyectos de construcción públicos y privados, de acuerdo al D.S. N° 117-2020-PCM y que fueron suspendidos desde la segunda quincena de marzo en el marco de la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional en el país.

GASTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO GENERAL

En el mes de marzo 2021, el Gasto de Inversión del Gobierno General totalizó S/ 3,835 millones y aumentó en 129,27%, respecto a similar mes de 2020, por la mayor ejecución de obras públicas.

En tanto, el Gasto de Consumo del Gobierno General ascendió a S/ 8,622 millones lo que representó un crecimiento de 25,27%, respecto a similar mes del año anterior.

CRÉDITOS

En el mes de marzo de 2021, los créditos otorgados a empresas ascendieron a S/ 221,985 millones, lo que significó un crecimiento de 17,54%, en comparación con igual mes del año 2020.

Asimismo, los créditos hipotecarios para vivienda totalizaron S/ 53 047 millones lo que reflejó un incremento de 6,12% con relación al mes de marzo de 2020.

IMPORTACIONES

En marzo 2021, el monto total importado alcanzó US$ 4,191 millones, aumentando en 56,04%, respecto al valor registrado en marzo 2020, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), disponible al 14 de abril de 2021.

Este resultado se sustenta en el comportamiento positivo de las importaciones de bienes de consumo (US$ 969 millones) que crecieron en 60,09%; las importaciones de materias primas y productos intermedios (US$ 1,913 millones) que se elevaron en 47,69%; y las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción (US$ 1,309 millones) que se incrementaron 67,03%, respecto al valor de marzo 2020.