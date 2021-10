Presidentes comunales deben emplazar a dirigente Flavio Huanque y apostar por el diálogo con el Estado

Al mismo estilo de los dirigentes que promueven huelgas en el corredor minero del sur, el dirigente Flavio Huanque incitó a una paralización a nombre de 11 comunidades campesinas de Espinar, pese a estar en coordinaciones con el Estado y con cronogramas aprobados para discutir problemática de las comunidades; desconociendo acuerdos de diálogo previo.

El argumento del dirigente es que los nuevos representantes del Estado no tienen todo el contexto de la amplia problemática de Espinar, esto sin duda, es cuestionable, pues para conocer detalles del tema Espinar se debe retomar la Mesa de Diálogo y tener la paciencia suficiente para dar contexto a los nuevos representantes del gobierno central.

El subprefecto de Espinar, Carlos Benavides indicó que ya tienen fecha y vocero del Estado para retomar la Mesa de Diálogo, sin embargo, el dirigente ha preferido rechazar al vocero y dar la figura de huelga indefinida, ¡obedeciendo a quién? ¿A los dirigentes y abogados que se aprovechan de las comunidades del corredor minero? ¿O es que ya se está mostrando para las elecciones provinciales venideras?

Espinar es una provincia minera, evidentemente la población merece ser beneficiada por las corporaciones que explotan el cobre en la zona, Flavio Huanque como coordinador de las 11 comunidades está solicitando oportunidad laboral para las empresas comunales, sin embargo, el proyecto Coroccohuaycco aún no ha iniciado, según versiones la corporación Glencore no será ni este ni el próximo año, ¿Entonces cuál es el pedido real? Pareciera que solo quiere capitalizar su candidatura utilizando al pueblo.

Hoy más que nunca, es importante pensar en diálogo, todos necesitamos empujar la reactivación económica, sin duda un paralizar no es el camino. Esperemos que los 11 presidentes comunales, elegidos legítimamente por su pueblo, hagan respetar su derecho al diálogo y no dejarse llevar por intereses personales y políticos de algunos dirigentes que no tienen representatividad.