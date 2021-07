Niño de 10, adolescente de 16 y un bebe de 5 meses fueron dados de alta

Menores contagiados con la Covid 19 vencieron la enfermedad en Cusco

En esta etapa de pandemia es siempre bueno resaltar el gran trabajo que realizan nuestros profesionales de la salud de las diversas disciplinas para ayudar a los contagiados con la enfermedad a vencer al coronavirus, en las ultimas horas tres menores un bebe de cinco meses, un niño de 10 años y una adolescente de 16 salieron de alta tras superar la enfermedad. Sin embargo esta situación también nos muestra que menores se están contagiando por ello debemos intensificar nuestras medidas de bioseguridad.

En el caso del bebe de cinco meses se hallaba en estado critico y el niño de 10 años llego a estar entubado en Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Regional del Cusco, ellos recibieron el trabajo y dedicación del personal de dicha área especializada presididos por la doctora Yessica Luna Delgado

Mientras tanto la adolescente de 16 años de edad, natural de la provincia cusqueña de Espinar, superó el estadio crítico del Covid-19, que habría contraído cuando junto a su familia visitó a una de sus tías para celebrar el Día de la Madre. Antes de abandonar las instalaciones del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud, donde recibió cuidados especializados en UCI y en medicina interna, pidió a la población no bajar la guardia y evitar asistir a reuniones familiares y sociales.

Tras recibir el alta definitiva, la menor, dijo sentirme muy feliz por la nueva oportunidad que le regala la vida, para seguir realizando sus actividades y principalmente gozar de la presencia de sus padres y hermanos, sin embargo, recordó los días de angustia e incertidumbre que vivió cuando se infectó ya que incluso llegó a requerir ventilación asistida para poder respirar.

“Jóvenes tomen en cuenta la gravedad de acudir a reuniones fuera del entorno familiar más cercano, preocúpense por su salud, no estén yendo a lugares públicos. Estuve en UCI preocupada y deprimida, cuídense porque es triste pasar por esto, que no les pase como a mí. Ahora me siento feliz porque ya terminó todo lo malo”, afirmó la pequeña.

Por su parte, el médico del Servicio de Medicina Interna Covid-19 del citado establecimiento de salud, Kenji Salas, calificó el caso como atípico debido a que no ingresan con frecuencia pacientes tan jóvenes a la unidad de cuidados críticos.

“Este hecho nos deja una reflexión, sobre todo a los padres de familia, les pedimos asumir con responsabilidad el cuidado de sus hijos y mucho más si se trata de niños o adolescentes, esta es una tarea de todos, no debemos bajar la guardia”, enfatizó.

MAMÁ DE ADOLESCENTE ENVÍA MENSAJE

Soledad Alccamari Ccapa, madre de la adolescente, detalló, que una sobrina las invitó a su casa para celebrar el Día de la Madre, sin dudar aceptó, pero lamentablemente a los pocos días su hija presentó tos persistente, agitación, saturación baja, por lo que acudieron de inmediato al Hospital I de EsSalud Espinar, desde donde fue referida al Hospital Nacional Adolfo Guevara.

“Sospecho que allí se contagió mi hija, yo también contraje la enfermedad, pero fue leve. Mi mensaje es que hay que seguir cuidándonos, hay que prevenir antes que lamentar. Agradezco a los médicos de EsSalud por la atención brindada, siempre me comunicaban como estaba mi hija”, contó, al sostener que siente mucha alegría de saber que su engreía venció al Covid-19 y seguirá dando felicidad a su hogar.

Cabe mencionar, que durante la segunda ola de contagios de la pandemia por Covid-19, de acuerdo al reporte de la Unidad de Epidemiologia de EsSalud Cusco, un total de 165 niños y adolescentes, fueron diagnosticados con la enfermedad, y alrededor del 10% fueron hospitalizados.