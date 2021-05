Keiko Fujimori asume compromisos para el desarrollo integral del Cusco

Suscribió Pacto del Bicentenario por el Cusco

La presencia de Keiko Fujimori Higuchi en la Ciudad Imperial del Cusco ayer 26 de Mayo fue para firmar el Pacto por el Bicentenario por el Cusco, donde se compromete de ser elegida la primera Presidente Mujer de la vida Republicana del Perú , con el desarrollo y ejecución de los siguientes proyectos y obras para el Cusco, como la Culminación del Hospital Antonio Lorena, priorización en la vacunación de los operadores de turismo en el Cusco como destino turístico nacional e internacional, realidad de la Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Sede del Ministerio de Cultura para el Cusco, Restablecimiento y habilitación de la extensión dela línea Férrea Machupicchu Quillabamba, ejecución de la carretera asfaltada Santa María – Santa Teresa – Hidroeléctrica para permitir una vía de acceso alternativa al turismo, impulso de la agricultura y ganadería con el banco Agrario, entre otras que se comprometió la candidata a la presidencia dela república por Fuerza Popular.

Instituciones como Cámara de Comercio del Cusco, Federación de Turismo del Cusco, Cuerpo Médico del Hospital Nacional Essalud Cusco, Directivos del Mercado Central de San Pedro y Urubamba, Asociación de Artesanos, Brigada de Mujeres Jóvenes del Cusco, Comité Agrario, entre otros asistieron a la firma del pacto.

El conglomerado de organizaciones y gremios de la región del Cusco, convocaron a la lideresa de Fuerza Popular a un local imparcial sito en Av. Shapy, a la cual aceptó y tuvo que desplazarse incluso por la Plaza de Armas del Cusco. Finalmente, la candidata accedió al pedido y se comprometió con mano firme a ejecutar dichos pedidos.

Posteriormente la candidata presidencial de dirigió a Huarocondo, donde presidió un nutrido mitin “he escuchado a muchos cusqueños, organizados y viendo que la democracia y la paz es importante para nuestra patria, y esencialmente nos piden que logremos la reactivación económica del país, y les digo desde esta plaza, que reactivaremos el turismo por ser un soporte del país y de la macro región sur, eso vital que no se les encierre más y garantizaremos la inoculación a la brevedad posible”, señaló la candidata Fujimori.

NO LANZAMOS PIEDRAS, LANZAMOS PROPUESTAS

Ante la nutrida concurrencia en Huarocondo, señaló “Nosotros no lanzamos piedras, nosotros lanzamos propuestas realizables que en este momento el país necesita, el aeropuerto en Chinchero debe ser una realidad, así mismo lanzaremos definitivamente la construcción de la línea férrea a Quillabamba en La Convención, no puede ser que durante tantos años esperen que se concluya el Hospital Lorena, eso no puede seguir así, es importante que la salud de calidad ya se concrete en el Cusco y para todos, me comprometo a concluir ese proyecto”, señaló Keiko Fujimori.

En otro momento Fujimori aseguró que para el Cusco, es importante que se pueda mirar hacia la economía mundial, criticó la postulación de que se cierren las fronteras a las exportaciones, “no es posible pensar que con cerrar las fronteras vamos a vivir mejor, necesitamos regular, eso sí, pero no podemos aplicar un modelo que nos llevaría al despeñadero económico pues no podemos permitir que los precios de muchos productos se encarezcan, la pandemia nos ha sumergido en un problema de pobreza, ese argumento más, nos llevaría directo a la extrema pobreza colectiva y eso no puede ser una propuesta”, indicó Fujimori.

Finalmente manifestó que proseguirá en los grandes proyectos que se necesitan ser reactivados, como el gasoducto sur, el tema de la reducción del impuesto selectivo para el costo de los combustibles y una apertura mayor de lo que signifique impulsar el desarrollo y donde exista la necesidad de incrementar presupuesto para programas sociales se hará de forma responsable evitando el déficit fiscal para no tener que resentir la economía nacional.