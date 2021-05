GORE Cusco favorece indebidamente a empresa Sheridan Enterprise SAC en licitación para la construcción de cuatro obras educativas

Comité Especial de GORE Cusco levanto suspensión de proceso de selección de forma irregular a través de circular Nº 08-2021-CEOXI/GRC del 13 de mayo

Un presunto delito estaría cometiendo el GORE Cusco a través del comité especial de Obras por Impuestos que preside el ingeniero Yabel Silva Guevara, Gerente Regional de Gestión de Proyectos, al haber emitido la circular Nº08-2021-CEOOXI/GRC del 13 de mayo, que deja la puerta abierta, de forma indebida, para que la empresa Sheridan Enterprise SAC., pueda ejecutar cuatro obras educativas por un valor cercano a S/70 millones.

El 7 de mayo del 2021 dicho comité especial, presidido por Silva Guevara y otros dos funcionarios de apellidos Montesinos Farfán y Chávez Vargas, en merito a sus atribuciones emiten la circular Nº07-2021, donde acuerdan suspender el desarrollo del proceso de selección de empresa para que ejecute y financie las cuatro obras educativas, a través de la modalidad de Obras por Impuestos (OXI) debido a que solo hubo una propuesta de interés. La de Sheridan Enterprise SAC.

Así mismo dicho proceso inicial se suspende también porque en los anexos 4-I y 4-J sobre responsabilidad civil solidaria, de vicios ocultos, en el convenio solo se ha consignado 7 años en lugar de 10 años, beneficiando a la empresa postora, además dichos folios deben ser debidamente notariados para evitar suspicacias, por estas razones, es que se decide también suspender el proceso de evaluación, hasta que Pro inversión se pronuncie al respecto.

Cabe señalar que, según las bases del convenio, se indica claramente que no pueden ser subsanables los documentos generados con fecha posterior a la presentación de la propuesta, sin embargo, eso fue lo que paso en el caso del acápite de responsabilidad solidaria, lo que se consideraría una grave infracción al Texto Único Ordenado del reglamento de la ley Nº29230 de Obras por Impuestos.

Es así que el 13 de mayo, nuevamente el Comité Especial de Obras por Impuestos del GORE Cusco emite la CIRCULAR Nº 08-2021-CEOXI/GRC, Levanta la suspensión del proceso de selección N°001- 2021 determina su continuidad y establece nuevo cronograma, para continuar con el proceso de adjudicación, a claras luces para favorecer a Sheridan Enterprise SAC. sin tomar reparo en que se está vulnerando el convenio y la ley de Obras por Impuestos.

Según especialistas ello configura como una falta grave, porque dichos plazos no pueden variar, porque permitiría que la empresa financista y ejecutora no se haga responsable por el plazo establecido por ley, por ejemplo, para subsanar cualquier desperfecto, irregularidad o malos trabajos que se hayan ejecutado, en este caso en los cuatro colegios que se pretenden mejorar.

Las instituciones educativas a financiar y ejecutar, bajo la modalidad de obras por impuestos, para proceder a su mejoramiento son: I.E. Nº50499 Justo Barrionuevo Álvarez, distrito de Oropeza, provincia de Quispichanchis, I.E. Augusto Salazar Bondy, distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo, I.E. Nº50422Diego Quispe Tito, centro poblado de Tocra, distrito de Colquepata y la I.E. Cesar Vallejo, distrito de Ccatca, Quispicanchis, las obras involucran un presupuesto de unos S/70millones.

Hay que precisar que en el proceso de selección número dos, que también involucra un paquete de obras en cuatro colegios, fue declarado desierto por el Comité Especial de Obras por Impuestos, debido a que la empresa Sheridan Enterprise SAC., no adjunto el formato 4 G; sin embargo, no se entiende por qué en el proceso de adjudicación número 1, donde la misma empresa no presentó los anexos 4-I y 4-J, no ha sido declarado desierto. Es decir, los integrantes del Comité Especial no utilizaron el mismo criterio.

Es por estas razones que la sociedad civil y la prensa consiente de la región de Cusco, está solicitando a las autoridades regionales y en especial al Comité Especial de Obras por Impuestos que respete las normativas vigentes y declare nulo el proceso de selección para el financiamiento y ejecución de obras públicas en cuatro instituciones educativas de nuestra región. Hasta que dicho proceso de desarrollen de manera trasparente y respetando los acuerdos y normas.