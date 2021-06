Gobierno aclaró dudas que existen con respecto a vacunas anticovid 19

El Poder Ejecutivo aclaró las dudas en torno a los mitos que existen respecto al proceso de vacunación contra la covid-19.

Mediante sus redes sociales, el Gobierno informó que es necesario que toda la población se vacune contra la covid-19, haya tenido o no la enfermedad, pues la inmunidad después de la infección podría durar poco tiempo.

Además, el Ejecutivo indicó que las vacunas no son peligrosas, y que es normal que las personas presenten malestares, molestias en la zona de aplicación o un leve dolor de cabeza luego de haber sido inmunizadas. En consecuencia, decir que las vacunas son más peligrosas que la covid-19, es falso, agregó.

Asimismo, remarcó que todas las vacunas adquiridas por el Gobierno han pasado por las tres fases de investigación requeridas, ya que en este periodo de pandemia se han acelerado las etapas sin dejar de ser rigurosas. Por eso es posible desarrollar una vacuna contra el coronavirus en un tiempo mucho menor que el habitual.

Decir que las vacunas se han desarrollado en muy poco tiempo, por eso no son efectivos, es falso, anotó.

También, el Gobierno resaltó que la efectividad de las vacunas del país supera la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes exigen una efectividad mayor al 50%. Decir que la efectividad es muy baja es una falsedad, apuntó.

Por último, afirmó que después de recibir las dos dosis, los ciudadanos deben seguir respetando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus en las personas que aún no han sido inoculadas. En ese sentido, es falso decir que si me vacuno ya no tendré que usar mascarilla.