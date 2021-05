Fueron utilizadas para bajar contenidos de entretenimiento

90% de tablets con problemas técnicos en Piura fue por mal uso de los usuarios

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Killa Miranda, junto a un equipo técnico del sector, verificó que las tabletas electrónicas entregadas a los estudiantes de Piura, y que fueron reportadas con problemas de funcionamiento, estaban siendo usadas de manera distinta al fin pedagógico que deben tener. La supervisión de los equipos electrónicos se realizó durante la visita que hizo la viceministra Miranda a instituciones educativas y luego de reuniones con directores, docentes, padres de familia y estudiantes de la región de Piura,

El Minedu explicó que este uso inapropiado se debe a que el 90 % de los 32 GB de memoria de las tabletas electrónicas contiene descargas de plataformas externas, audios de música, videos de series y aplicaciones de televisión, lo que determina que el consumo del plan de datos se agote e impide el registro correcto del recojo de evidencias del desarrollo educativo del estudiante. Asimismo, limita la actualización del equipo electrónico con los recursos y materiales educativos digitales del Minedu.

Miranda invocó a todos los beneficiarios de las tabletas electrónicas y planes de datos a hacer un buen uso de estos recursos que el Minedu les ofrece. “Pedimos a todos los usuarios de las tabletas que le den un buen uso al bien que se les está entregando. Este es un esfuerzo coordinado con el gobierno regional y su dirección regional de Educación para atender a toda la población de las zonas más alejadas”, indicó.

Asimismo, dijo que se evalúa la calidad del servicio que están prestando las operadoras para adoptar las medidas correctivas, ya que una de las demandas de los beneficiarios está relacionada con la cobertura debido a que las operadoras no llegan con la calidad necesaria.

Con respecto a las fallas de fábrica detectadas por los usuarios, señaló que las tabletas electrónicas cuentan con un periodo de garantía de 18 meses que se aplica luego de reportar la avería al servicio técnico del proveedor o a la mesa de ayuda de Aprendo en Casa.

La funcionaria recordó también que todas las tabletas electrónicas son entregadas con un tríptico con recomendaciones para su buen uso y con los datos para las consultas a través de los diferentes canales de atención.

MESA DE AYUDA Para ofrecer asistencia técnica en el uso de las tabletas, el Minedu cuenta con la mesa de ayuda de Aprendo en Casa y Cierre de Brecha Digital, que atiende en los teléfonos (01) 615-5802 y (01) 615-5890, y el WhatsApp 983 099 001, de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 5:15 p.m., y los sábados y domingos de 9 a.m. a 1 p.m.; los usuarios también cuentan con el correo [email protected] y el formulario que se encuentra en el portal web autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa. Estos equipos electrónicos tienen garantía por fallas del sistema y desperfectos de fábrica, los cuales pueden ser reportados a la mesa de ayuda del Minedu o contactándose con los proveedores a los números AOC: 0800-00688 o 016400533 y Lenovo: 0800-55981, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. La garantía no cubre roturas de la pantalla o fallas ocasionadas por un golpe.