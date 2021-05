Escenificación del Inti Raymi en riesgo de no realizarse por no tener el plan de bio seguridad

El Fiscal de Prevención del Delito, anuncio que la escenificación de la fiesta inca del inti Raymi en forma presencial de artistas y sin publico que anuncian las autoridades con la EMUFEC esta en riesgo debido a que no cuentan con el plan de bio seguridad.

Eduardo Poblete Barberis, fiscal, manifestó que este planteamiento lo hizo ayer en la reunión de trabajo que se realizó en la municipalidad provincial donde participaron representantes de la EMUFEC, prefectura regional, Policía Nacional, entre otros, quienes a mas de analizar el tema presentaron sus propuestas, llegando a que en próxima reunión que debe concretarse en la siguiente semana se debe de sentar una posición definitiva.

“Las condiciones aun no están dadas para poner en escena el Inti Raymi del 24 de junio, si se logra este objetivo se debe de tramitar ante el gobierno central que declare en inamovilidad absoluta el 24 de junio en toda la provincia del Cusco mediante un decreto supremo, si no hay este documento no se autorizara”, dijo.

Poblete, manifestó que en la reunión de ayer el representante de la Policía Nacional a sustentado que no podrán cumplir con un control total en la escenificación, porque no se contarían con el personal para este trabajo, además la población cusqueña buscara a como de lugar dirigirse al complejo para presenciar el Inti Raymi poniendo en riesgo sus vidas.

“Si no se tiene el plan bio sanitario, asi como la resolución declarando en inamovilidad absoluta a la provincia del Cusco, no se realizará la escenificación del Inti Raymi, esto se debe de definir a mas tardar en la siguiente semana, porque estamos contra el tiempo”, sentenció.