Director ejecutivo de COPESCO afirma que un 75% de trabajadores de la Vía Expresa son cusqueños

Asimismo afirma que visita de Contraloría a la obra, fue de rutina

El director ejecutivo del proyecto especial plan Copesco José Luis Farfán, señaló que la Comisión Especial de Mega Proyectos de la Contraloría General de la Republica, realizó una visita de rutina a la obra Vía Expresa.

“La comisión estuvo prácticamente toda la semana, la conclusión de la visita es el acta suscrita en la que no se ha evidenciado ninguna observación, vale decir no hay situación adversa, no se ha solicitado nada”, dijo.

Dijo puntualmente que la ciudadanía puede estar tranquila porque la concesionaria china de la obra, empezó a trabajar con fuerza y sobre todo con la mano de obra local, en un gran porcentaje.

“La empresa ha tenido gestos importantes para responder a las críticas y a las demandas de algunos sectores, por ejemplo, ya viene trabajando con un promedio de 50 máquinas, de las cuales 25 son de proveedores locales”, sostuvo.

Respecto al personal contratado para la obra, dijo que un 75% de los que se hallan trabajando, son cusqueños.