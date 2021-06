Consettur en rueda de prensa confirmo que TC ratifico legalidad en ruta Hiram Bingham

En rueda de prensa desarrollada el martes 22 de junio por el consorcio Consettur Machupicchu SAC y en pleno mes jubilar del Cusco, se anunció oficialmente y con mucha satisfacción detalles favorables respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que expresa claramente que el contrato de concesión con la que actualmente viene operando Consettur en la ruta Hiram Bingham esta vigente hasta el 2025.

El evento inició con las palabras de apertura del Presidente de Junta General de Accionistas, Darwin Baca León, quien manifestó enfáticamente que, “Esta sentencia es favorable para beneficio e interés de la Municipalidad distrital de Machupicchu y todo el pueblo, lo que garantiza el trabajo de nuestro consorcio hasta el 2025, por lo que seguimos coordinando con muchos sectores del distrito, en ese sentido, la familia Consettur va seguir avanzando con mayor ahínco”, acotó Baca.

“Consettur no es un monopolio, hay varias empresas que la conforman y que también desean ingresar, ante ello estamos viendo MUCHAS posibilidades, puesto que en mi papel de alcalde y presidente de la Junta General de Accionistas recojo las recomendaciones que la parte legal nos indica, donde estaremos a la expectativa de todo, ya que esta sentencia ha sido favorable en muchos aspectos, la preocupación que se tenía era,si Consettur iba continuar o no en esta vía, y está claro, que sí continuamos, por lo que nosotros, como pueblo haremos valer nuestros derechos, independientemente a los problemas internos que pueda existir, vamos a defender la ruta ya que es parte de nuestro patrimonio”, acotó el alcalde Darwin Baca.

A su parte, el constitucionalista Dr. Aníbal Quiroga León manifestó, “Primero, la sentencia del Tribunal Constitucional es un triunfo rotundo para Consettur, ya que nadie puede ingresar de la noche a la mañana a la concesión, puesto que el amparo no sirve para eso, y esa pretensión no ha sido acogida, segundo, el Consorcio Machupicchu Pueblo le pedía al Tribunal que prohibiera a Consettur a ser acciones legales o que recurriera a la autoridad administrativa o judicial para ser peticiones y que se abstuvieran, o que en todo caso, no tuvieran ni un valor para ellos, ante este pedido, le ha dicho el TC que no es una petición valida y esto no se puede acoger, tercero, es sobre una medida cautelar que ya estaba cancelada en un juzgado de Urubamba y el Tribunal le ha dicho que no se aplica porque ya no tenía vigencia, se aclaró también que el TC ha denegado la pretensión del Consorcio Machupicchu Pueblo para que ingreses sus 12 unidades vehiculares.

Además, Quiroga sostiene que el contrato que tiene Consettur Machupicchu SAC es válido, “ese contrato fue suscrito el año 94 por lo tanto, cualquier discusión sobre su validez o invalidez pudo ser hasta el 2004, de acuerdo al código civil la prescripción máxima es de 10 años, por lo tanto, el 2004 venció toda posibilidad que ese contrato fuera anulado y/o revisado”. Además, dijo que, “Consettur hará valer sus derechos ante las instancias que corresponda, como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional, para ello estaremos muy atentos al proceso que quiere iniciar Urubamba dentro de esos límites, por supuesto, acorde a lo que ha sentenciado el Tribunal Constitucional, puesto que Consettur puede hacer valer sus derechos ya que su contrato está vigente y ha sido ratificado, esto no puede ser afectado por ninguna manera”, acotó Quiroga.